Con Canon Pixma MegaTank stampe di qualità, veloci a casa

Canon annuncia l’ampliamento della gamma MegaTank per la famiglia Pixma con l’aggiunta di quattro nuove stampanti veloci e di alta qualità, dotate di serbatoi ricaricabili, indicate per famiglie, studenti, lavoro da casa e smart working e piccoli uffici: il modello base Pixma G1530 a funzione singola, Pixam G2570 multifunzione 3 in 1, Pixma G3570 multifunzione con Wi-Fi, infine il modello Pixma G4570 multifunzione 4 in 1 con Wi-Fi e alimentatore automatico di documenti.

Tra le caratteristiche principiali di tutta la gamma resa elevata, serbatoi di inchiostro facili da ricaricare, velocità elevata, stampe di alta qualità e interfacce snelle, facili da usare. Qui di seguito la foto di PIXMA G1530 a funzione singola, indicatori LED sul pannello di controllo, prezzo consigliato al pubblico di 209,99 €.

Bassi costi di gestione

La nuova gamma prevede quattro stampanti economiche, in grado di produrre elevati volumi di documenti e foto di qualità, senza la preoccupazione di dover sostituire le cartucce di inchiostro. Grazie a un sistema di erogazione continua dell’inchiostro, i costi operativi sono ridotti rispetto alle stampanti a cartucce. Con i serbatoi di inchiostro ad alta resa, i quattro modelli possono produrre 6.000 pagine con un singolo flacone di inchiostro nero ed è possibile risparmiare un ulteriore 27% nella modalità Risparmio, fino a 7.600 fogli.

Per la stampa a colori, gli ultimi modelli MegaTank offrono una resa elevata fino a 7.700 pagine con un singolo set di flaconi a colori, fino a 8.100 pagine nella modalità Risparmio. Le stampanti utilizzano inchiostro dye per i colori e a base di pigmenti per il nero, che danno vita rispettivamente a testo nero ben definito e a immagini dai colori vivaci.

Nelal foto Canon Pixma G2570 con LCD da 1,2″, stampante 3 in 1 per stampa, scansione e copia al prezzo consigliato al pubblico di 289,99 €

Produttività ad alta velocità

I quattro modelli della gamma garantiscono velocità elevate di 11,0 ipm nella stampa in bianco e nero (monocromatica) e di 6,0 ipm nella stampa a colori. Grazie alla capacità di produrre stampe nitide, questa gamma soddisfa le esigenze più diverse, dagli studenti che possono avere la necessità di stampare testi particolarmente lunghi agli utenti che desiderano dedicarsi a produzioni creative con i propri familiari.

Per chi lavora da casa, PIXMA G4570 è dotata di un alimentatore automatico di documenti da 35 fogli (ADF) per acquisire e copiare documenti di più pagine in modo veloce, migliorando la produttività. Qui di seguito la fotogalleria di Canon Pixma Serie G3570, stampante 3 in 1 con LCD da 1,3″, compatibilità Wi-Fi e connettività wireless, disponibile in nero, bianco e rosso al prezzo consigliato al pubblico di 359,99 €.

Facili per tutta la famiglia

Con un design nuovo e intuitivo, dotato di funzionalità semplici, PIXMA G2570, la serie PIXMA G3570 e PIXMA G4570 mettono a disposizione pannelli LCD che agevolano l’installazione e l’utilizzo. Grazie alla tecnologia dell’inchiostro MetaTank di Canon, l’uso e la manutenzione delle stampanti di questa serie sono molto semplici. I tempi di inattività sono ridotti al minimo grazie alla cartuccia di manutenzione sostituibile dall’utente e ai flaconi di inchiostro no-squeeze con ID meccanico.

I modelli della serie PIXMA G4570 e PIXMA G3570 dotati di Wi-Fi permettono agli utenti di connettersi facilmente, grazie alla compatibilità con Apple AirPrint e Mopria per Android, e all’app Canon PRINT per stampare direttamente dai dispositivi smart.

Qui la foto di PIXMA G4570 con LCD da 1,3″, stampante 4 in 1 per stampa, copia, scansione e fax, alimentatore automatico di documenti da 35 fogli, capacità di 100 fogli, compatibilità Wi-Fi e connettività wireless al prezzo consigliato al pubblico di 379,99 €

