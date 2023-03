Arlo Pro4 Spotlight, su Amazon il bundle con due camere è in offerta a 299 euro

Chiunque fosse alla ricerca di una camera di sicurezza affidabile e senza fili potrà certamente volgere l’attenzione su Arlo, un brand di riferimento nel settore. Ancor di più oggi, che su Amazon si trovano in offerta, con due Arlo Pro 4 proposte al prezzo di 299 euro.

La principale caratteristica di questo prodotto è il fatto che si tratta di camere senza fili, resistenti alle intemperie, dunque da posizionare anche all’aperto. Dunque, si tratta di camere al 100% senza fili, e resistenti agli agenti atmosferici.

Ovviamente, supportano una risoluzione particolarmente elevata, così da poter catturare particolari e dettagli che altrimenti andrebbero persi. In particolare, Arlo Pro4 sono in grado di registrare video 2K con HDR, e con zoom 12x per acquisire in modo chiaro anche i dettagli. Importante notare che godano di un faretto integrato, che consente di vedere i dettagli anche di notte eventuali intrusi.

Come di consueto, propone audio a due vie, così da poter parlare con chi si trova all’interno dell’abitazione direttamente dal proprio smartphone attraverso l’altoparlante e il microfono integrati. Da notare, che la visione notturna risulta così a colori. La camera propone, inoltre, un campo visivo di 160°, così da registrare immagini con un ampio angolo di visione.

Per gli amanti del mondo Apple, Arlo supporta Homekit. Questo vuol dire che potrete utilizzare le videocamere Arlo all’interno dell’app Casa di Apple. Peraltro, il modello in questione non necessità neppure di uno Smart Hub per il corretto funzionamento, quindi è sufficiente collegarsi alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz per un’installazione veloce.

Tra le particolarità per il montaggio, gode anche di una piccola piastra magnetica, che consente di installare le camere senza alcuno sforzo, e di rimuoverle facilmente quando necessario per la ricarica. Come già anticipato, godono di una sirena integrata per dissuadere gli intrusi, che può essere attivata manualmente, o in automatico in caso di rilevamento di movimento.

Il bundle con due camere di sicurezza Arlo Pro4 è disponibile su Amazon direttamente a questo indirizzo. Costa 299,99 euro e si può pagare anche in 5 rate da 60 euro, senza interessi.

