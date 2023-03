Microsoft punta al negozio Xbox per iPhone dal 2024

Microsoft si starebbe preparando a lanciare il suo negozio di giochi marchiato Xbox per iPhone e Android: se ne era già parlato ad ottobre, ma secondo quanto appena svelato dal capo di Xbox Phil Spencer lo si starebbe costruendo con l’idea che aziende come Apple e Google saranno costrette a farglielo fare.

Il punto di convergenza è l’universalità «Vogliamo essere in grado di offrire sia i nostri contenuti che quelli prodotti dai nostri partner, e su qualsiasi schermo li si voglia giocare» spiega Spencer al Financial Times; «oggi non lo possiamo fare, ma ci stiamo dirigendo verso un mondo in cui i dispositivi saranno aperti».

Questo negozio Xbox per iPhone e Android dovrebbe quindi rivaleggiare con gli app store di Apple e Google che attualmente controllano il mercato, e si baserà principalmente sui contenuti prodotti da Blizzard come Call of Duty Mobile e Candy Crush Saga, due dei giochi più popolari pubblicati rispettivamente da Activision e da King.

La speranza di Microsoft

Microsoft ovviamente ha bisogno che le autorità di regolamentazione agiscano contro Apple e Google per garantirgli che negozi come il suo possano prosperare su iPhone, iPad e Android. Al momento sappiamo che Apple non consente ai negozi alternativi di esistere sui suoi dispositivi, e ancora oggi i metodi di pagamento di terze parti non sono disponibili per la maggior parte dei paesi in cui opera.

Aziende come la sopracitata Microsoft e Spotify sperano che il Digital Markets Act dell’Unione Europea costringerà Apple e Google a cambiare il modo in cui distribuiscono le applicazioni, giochi e app, sui loro dispositivi mobili, aprendo così le porte alla concorrenza.

Per Spencer si tratta di «una grande opportunità»: Microsoft ha una piccola presenza nel mondo dei giochi per dispositivi mobili, ma la recente acquisizione di Blizzard dovrebbe portare l’esperienza necessaria nello sviluppo di questi giochi – così come nel marketing e nella pubblicità – per poter ribaltare la situazione attuale.

Il mercato del cloud gaming

Nel frattempo Microsoft si è affrettata a supportare il suo Xbox Cloud Gaming sullo Steam Deck e ha anche collaborato con Logitech e Razer nella realizzazione delle loro console di gioco portatili basate sul cloud gaming.