Ebii è la bici elettrica Acer con intelligenza artificiale

Acer è pronta ad ampliare la sua offerta di prodotti con l’annuncio di ebii, una e-bike smart. L’azienda taiwanese – in genere nota per i suoi PC, laptop e accessori – promuove ebii come una bici progettata per le città, con funzionalità di intelligenza artificiale utilizzate per apprendere le preferenze personali dei piloti e cambiare marcia a seconda delle condizioni della strada.

Per quanto riguarda il peso, si tratta di una bicicletta di appena 16 kg circa, rendendola più leggero della maggior parte delle e-bike al momento disponibili sul mercato. Acer afferma che la bici potrà raggiungere una velocità massima di 32 km/h, mentre l’autonomia potrebbe superare i 100 km con una singola ricarica.

La ricarica impiegherà appena due ore e mezza per raggiungere il 100%, e proprio in questo ambito Acer si riconnette alle sue radici, poiché il power brick può anche essere utilizzato anche come caricabatterie portatile per il proprio laptop o lo smartphone.

Per utilizzare al meglio la bici, i piloti dovranno scaricare l’app ebiiGO per ottenere informazioni sulla durata della batteria, i percorsi consigliati, i dati sulla velocità e per bloccare e sbloccare la bici. Tuttavia, ebii si bloccherà automaticamente ogni volta che il telefono collegato si allontana dalla bici, che dispone anche di un proprio antifurto.

Le caratteristiche aggiuntive della bici elettrica smart ebii includono sensori di rilevamento delle collisioni, luci direzionali e pneumatici airless per evitare di bucare. Acer non ha specificato il prezzo di ebii, né quando verrà rilasciata. È difficile fare un’ipotesi perché le e-bike hanno sul mercato prezzi davvero vario: dalla Lectric XP Lite da 800 dollari alla nuova mountain bike elettrica di Audi che costa oltre 10.000 dollari.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.