Offerte di Primavera, auricolari Nothing Ear Open perfetti per lo sport, solo 99€

Nel mondo degli auricolari true wireless, Nothing si è ritagliata uno spazio ben preciso grazie a un design futuristico e una qualità audio che non passa inosservata. Potete avere tutto questo e un paio di auricolari perfetti per lo sport a solo 99€ grazie ad una offerta di Primavera Amazon.

Stiamo parlano dek nuovo modello Ear (open) con il quale l’azienda di Carl Pei alza ulteriormente l’asticella, proponendo un’esperienza d’ascolto che lascia sempre connessi con l’ambiente circostante.

Dimenticate i classici auricolari in-ear con gommini: i Nothing Ear (open) puntano su un design aperto, perfetto per chi vuole ascoltare musica o podcast senza isolarsi completamente. Un’idea particolarmente utile per chi li usa in strada, in ufficio o durante l’attività fisica, quando è fondamentale percepire i suoni esterni per motivi di sicurezza o interazione sociale.

ltre alla loro funzione, anche l’estetica è un punto forte: Nothing conferma la sua attenzione al design con una struttura ergonomica e moderna, pensata per garantire una vestibilità confortevole per tutta la giornata.

Quando si parla di auricolari, l’aspetto più importante resta ovviamente il suono. I Nothing Ear (open) non deludono: grazie a una bobina mobile ultra leggera e a un diaframma rivestito in titanio, questi auricolari offrono un suono chiaro e ben bilanciato. I bassi sono presenti senza essere invadenti, mentre le frequenze alte risultano nitide e cristalline. Un dettaglio interessante è il sistema di cancellazione delle onde sonore, che permette di ridurre le interferenze interne e migliorare la resa audio, anche se non si tratta di una cancellazione attiva del rumore (ANC).

Per chi utilizza gli auricolari anche per lavorare o fare chiamate, Nothing ha integrato un sistema di due microfoni AI Clear Voice, progettato per eliminare il rumore di fondo e rendere la voce più chiara. Un’ottima soluzione per chi si trova spesso in ambienti affollati o rumorosi.

L’autonomia è un altro aspetto da considerare. Gli Ear (open) offrono fino a 30 ore di riproduzione musicale e 24 ore di conversazione con il supporto della custodia di ricarica, una durata più che sufficiente per coprire un’intera giornata di utilizzo intenso.

Inoltre, la certificazione IP54 garantisce una buona resistenza a polvere e schizzi d’acqua, rendendoli ideali anche per chi fa sport o li utilizza all’aperto.

I Nothing Ear (open) sono perfetti per chi cerca un’esperienza d’ascolto di qualità, senza rinunciare alla connessione con l’ambiente esterno. Sono leggeri, dal design accattivante e dotati di tecnologie avanzate per l’audio e le chiamate. Certo, chi preferisce un isolamento totale potrebbe trovare più adatti altri modelli con cancellazione attiva del rumore, ma per chi vuole musica e interazione senza compromessi, questi auricolari rappresentano una scelta intelligente.

Gli auricolari Nothing Ear (open) costerebbero 149 € ma in occasione delle offerte di Primavera li pagate solo 99 €.