Black Friday, tapis roulant compatto Citysport per casa ed ufficio solo 208€

Pubblicità Citysport è un grande marchio nel campo dei tapis roulant per casa. E su Amazon trovate in offerta speciale uno dei suoi modelli più venduti a 208 €. Quello di cui parliamo nonostante non sia un prodotto professionale ma pr un uso domestico o da ufficio, ha tutto quello che serve in fatto di prestazioni. È largo 40 centimetri e lungo un metro, ha un motore da 2 HP di picco e 1400 Watt raggiunge una velocità massima di 12 Km/h ed è anche molto silenzioso. Il tappeto ha 5 strati, struttura anti-scivolo multistrato e rivestimento fonoassorbente che non solo migliorano la sicurezza del tapis roulant, ma riducono anche il rumore. Sopporta un peso di 120 Kg ed è facilmente spostabile anche da una sola persona. Pesa solo 26,5 kg ed è molto facile da spostare grazie alle ruote di trasporto sul fondo. I corrimano si ripiegano quando non vengono utilizzati, consentendo di riporre il tapis roulant sotto un tavolo per risparmiare spazio. Una volta ripiegato sta sotto un mobile. Oltre a questo ha un supporto per tablet e casse Bluetooth integrate, display a LED per monitorare l’allenamento oppure connessione ad una applicazione mobile. Il tapis roulant elettrico è dotato di un pulsante di scelta rapida 3-6-9KM che consente di iniziare immediatamente l’allenamento. Il tapis roulant Citysport è in sconto a 208,99€.

