Batteria da 100W, 92Wh e 25mila mAh, perfetta anche per un computer a solo 31,50€

Ansia da durata dell’iPhone? Non dovreste preoccuparvi né dell’autonomia né del prezzo per aumentarla se andate su Amazon dove tornate a comprare una eccellente batteria USB-C da ben 25mila mAh a 31,50 € ottima non solo per un iPhone o un iPad ma anche per un Macbook Air o addirittura un MacBook Pro da 14″.

Questa batteria si distingue per tre caratteristiche:

Tre porte, due USB-A e una USB-C

Grande capacità: 25mila mAh

Una uscita USB-C da 45W e una da ben 100W

Una uscita USB-A

Per queste specifiche e per la capacità in Wh (92,5) si tratta della batteria perfetta da portarsi dietro in ogni evenienza. Non sono ricarica rapidamente un iPhone o un iPad, ma ha energia sufficiente per ricaricare interamente quasi volte un MacBook Air (52,6 wattora), un MacBook Pro 14″ (69,6 wattora) e quasi interamente un MacBook Pro (99,6 wattora).

Per le sue caratteristiche è anche una delle batterie di maggior capacità che potete portare in aereo. Come noto secondo le disposizioni di sicurezza non è possibile imbarcare batterie che arrivano a 100W.

Questa batteria costa 70€. Ma oggi il suo prezzo è sceso al minimo del minimo: solo 31,50 € se applicate il coupon con ribasso del 50% che trovate in pagina. Non abbiamo mai visto un prezzo del genere per una batteria con queste caratteristiche.

Se vi interessa vi conviene comprare alla svelta. I coupon da liquidazione spesso durano pochi minuti.

