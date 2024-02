HONGTOP S30MAX, videoproiettore con Android a metà prezzo

Se state cercando un videoproiettore portatile allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso su HONGTOP S30MAX, un modello che risponde pienamente a questa esigenza e che al momento, grazie ad una promozione, potete comprare risparmiando più del 60% sul prezzo.

Il punto di forza come dicevamo è che è molto piccolo rispetto ad altri di pari livello: ha la forma di una “torretta” e sta in una mano, con un peso complessivo che sfiora il chilogrammo.

Nonostante le ridotte dimensioni, offre buone specifiche. Partiamo innanzitutto dalla risoluzione, che è una HD a 1.280 x 720 pixel, abbastanza per poter ricreare l’effetto cinema in casa senza rimpiangere troppo il televisore.

Anche perché qui, a una distanza di 1,2 metri, si ottiene già una proiezione di 40 pollici. Se poi c’è abbastanza spazio, a 4 metri di distanza la proiezione diventa di 120 pollici.

L’altoparlante è integrato ma volendo si può migliorare collegando un impianto esterno attraverso l’uscita audio di tipo jack da 3.5 millimetri. In ogni caso è abbastanza silenzioso (25 dB) da poter garantire un buon ascolto anche senza bisogno di collegare altro.

Per il controllo a distanza c’è il telecomando in dotazione, e grazie al WiFi a 2.4 GHz, il Bluetooth, l’USB 2.0 e la presa HDMI, è possibile usarlo in una infinità di situazioni.

Si va dalla più semplice lettura di un file video da una memoria esterna alla replicazione di una sorgente video esterna come un computer, mentre con il collegamento senza fili si può sfruttare anche il mirroring dello schermo del telefono, trasmettendo così in un attimo tutti i contenuti.

I consumi? siamo intorno ai 65 Watt, e per la gestione di tutta la piattaforma c’è Android 10, potendo così installare app e sistemi già pronti per la riproduzione semplificata dei vari contenuti multimediali.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 195,63 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 67% andando a spendere soltanto 62,77 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.