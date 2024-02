Synology BeeStation è il cloud personale super facile

Anche le unità NAS più semplici da usare spesso richiedono un minimo di conoscenze in materia per poter gestire backup, file e condivisione, per questa ragione Synology BeeStation è stato progettato per essere super facile da usare per chiunque, come dispositivo cloud personale e familiare.

Non richiede alcun abbonamento a pagamento perché i file vengono memorizzati in locale nel disco fisso da 4 TB a bordo. Chiunque in famiglia può usare le funzioni messe a disposizione dal dispositivo, anche chi ha meno dimestichezza con la tecnologia perché per cominciare basta semplicemente inquadrare un codice QR con la fotocamera dello smartphone.

Seguendo le istruzioni si attiva un cloud personale, locale e privato: è sempre a disposizione per qualsiasi computer e dispositivo grazie alle app dedicate per iPhone, Android, computer desktop e anche via Internet tramite browser, per poter accedere ai propri file e documenti ovunque ci si trovi.

Per uso privato e familiare

Oltre all’impiego come cloud personale, è possibile creare altri spazi di archiviazione privati per ogni membro della famiglia. In questo modo si assicura il rispetto della privacy senza che siano necessarie competente IT o di rete.

Mette al sicuro foto e dati di iPhone e Android

Con Synology BeeStation in funzione, se l’utente lo desidera, vengono effettuati backup automatici di tutte le foto e dei video effettuati e memorizzati su iPhone e Android. Così i ricordi personali sono sempre salvi e sicuri, anche dovesse succedere qualcosa allo smartphone.

Include anche un Organizer di foto con tecnologia di intelligenza artificiale AI che semplifica la gestione di foto e album tramite il riconoscimento di persone e oggetti accelerato via hardware. Oltre a copia e archiviazione di file e cartelle da unità USB connesse, è possibile farlo anche per i file conservati sui principali servizi cloud: Google Drive, Microsoft OneDrive e Dropbox.

Synology BeeStation prezzo e disponibilità

Il costruttore annuncia che Synology BeeStation per il cloud personale per tutti sarà disponibile dal mese di marzo: nel momento in cui scriviamo il prezzo non è ancora stato indicato. Tutti gli articoli che parlano di Synlogy sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.