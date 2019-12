Sconto Beats Solo Pro, cuffie top con soppressione del rumore: solo 215,94€

In sconto su Amazon non ci sono solo le entry level Beats EP a 39,90 euro, ma anche Beats Solo Pro, l’ultimo e più avanzato prodotto dell’azienda controllata da Apple specializzata in sistemi di ascolto, offerte ora al prezzo più basso: 215,94 euro.

L’offerta è importante per chi ama il mondo della musica e il design di Beats. A questa cifra si acquistano delle eccellenti cuffie con una elevata qualità nella riproduzione del suono ma anche e soprattutto un perfetto accessorio per iPhone, iPad e Mac. Al loro interno hanno infatti il chip H1 che governa gli Airpods Pro e sono quindi perfettamente assimilabili ai famosi auricolari Apple nel funzionamento. Si collegano senza alcuna configurazione, si accendono e spegnono quando si aprono e si ripiegano, si ricaricano con una porta Lightning e controllano Ehi Siri.

L’aspetto di maggior novità è nel sistema di soppressione del rumore simile a quello degli Airpods Pro. Le modalità di ascolto sono due: cancellazione del rumore adattiva pura (Pure ANC) per eliminare i rumori esterni con calibrazione in tempo reale per preservare nitidezza e gamma sonora. Invece nella Modalità Trasparenza (Transparency) i rumori esterni vengono lasciati filtrare in maniera naturale: in questo modo l’utente non rimane isolato dal mondo esterno pur continuando a godere di una riproduzione audio di qualità superiore. La copertura totale delle orecchie offre un superiore isolamento acustico passivo e anche una migliore indossabilità per periodi d’ascolto prolungati.

Con la cancellazione del rumore attiva oppure la modalità Trasparenza le cuffie funzionano fino a 22 ore. Se entrambe sono disattivate l’autonomia arriva fino a 40 ore di riproduzione audio. Grazie alla ricarica rapida tramite porta Lightning è possibile ottenere fino a 3 ore di ascolto in solamente 10 minuti di ricarica.

Queste cuffie hanno un prezzo di 299,90 euro da Apple. Amazon le offre molto scontate i due colori: blu a 215,94 euro e rosso a 229,49 euro. Sono di gran lunga i migliori prezzi che abbiamo visto in circolazione e un costo che rende queste cuffie molto competitive nel rapporto tra prezzo e qualità con le migliori della loro fascia sul mercato.

Beats Solo Pro Wireless con Cancellazione del Rumore Blu 215,95 € (299,90)

Beats Solo Pro Wireless con Cancellazione del Rumore Rosso 229,49 € (299,90)