Google Pixel pieghevole nel 2022 con fotocamera 2021

Lo smartphone pieghevole di Google potrebbe arrivare il prossimo anno, con un hardware fotocamera simile a quello dei telefoni pixel utilizzati prima del Pixel 6 di quest’anno.

I rapporti sul dispositivo sono emersi per la prima volta quest’estate, quando addirittura si ipotizzava il lancio entro la fine dell’anno. Adesso il dispositivo, il cui nome in codice sembra essere cambiato da “Passport” a “Pipit”, sembra essere sulla buona strada per un lancio nel 2022.

Questi ultimi dettagli sono emersi grazie al codice scoperto nell’app Google Camera. In particolare, suggeriscono che il pieghevole utilizzerà un sensore IMX363 da 12,2 megapixel per la sua fotocamera principale. Questo suggerisce che il pieghevole non sarà dotato dello stesso sensore per fotocamera Samsung GN1 da 50 megapixel utilizzato da Google su Pixel 6 e Pixel 6 Pro di quest’anno. Invece, l’IMX363 è il sensore utilizzato da Google per i Pixel da 3 a 5. La sua risoluzione inferiore suggerisce che il pieghevole potrebbe avere difficoltà a eguagliare l’eccellente qualità della fotocamera della serie Pixel 6.

A parte il sensore principale, i frammenti di codice suggeriscono che le altre fotocamere del Pixel pieghevole saranno più in linea con il Pixel 6. C’è un sensore IMX386 da 12 megapixel che dovrebbe gestire scatti ultrawide e due sensori IMX355 da 8 megapixel per le sue fotocamere selfie. Sembra che siano necessarie due fotocamere selfie per consentire di scattare selfie mentre il pieghevole è, sia aperto, che chiuso.

Come nota 9to5Google, non è raro vedere le aziende equipaggiare i pieghevoli con hardware camera meno potente rispetto alle loro ammiraglie. Il recente Samsung Galaxy Z Fold 3, ad esempio, aveva un sensore da 12 megapixel, anziché uno da 108 megapixel utilizzato da Samsung su Galaxy S21 Ultra. Ovviamente, se così fosse, potrebbe essere una delusione per chiunque si aspetti che il pieghevole di Google corrisponda alla qualità della fotocamera delle sue ultime ammiraglie.

Una data di rilascio nel prossimo anno per il pieghevole ha, in effetti senso, considerando l’arrivo di Android 12L, l’imminente aggiornamento di Android che dovrebbe essere lanciato all’inizio del prossimo anno, progettato per offrire una gamma di miglioramenti per i dispositivi con schermi più grandi, inclusi quindi i dispositivi pieghevoli.

L’aggiornamento, precedentemente denominato Android 12.1, contiene anche un codice che suggerisce che Google potrebbe avere un secondo dispositivo pieghevole in sviluppo con il nome in codice “Jumbojack”. Non è chiaro quando, o se, questo secondo pieghevole possa essere rilasciato sul mercato.