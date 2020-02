Sconto da 50€ su Belkin Boost Up: ricaricate wireless iPhone e Apple Watch insieme

Se vi interessa ricaricare iPhone oppure Apple Watch, Macitynet ha predisposto numerosi articoli come questo sui caricabatterie veloci per iPhone oppure quello per i caricabatterie wireless o, magari, questo che parla dei migliori accessori per Apple Watch. Ma se volete ricaricare sia iPhone che Apple Watch insieme date un’occhiate a Boost Up di Belkin, che per oggi costa solo 99,99 euro, 50 euro meno del prezzo ufficiale.

PowerHouse è il prodotto “top” della gamma Belkin per ricaricare i dispositivi Apple. È infatti non solo in grado di ricaricarli contemporaneamente, ma anche senza fili tutti e due. In pratica il telefono viene appoggiato alla piattaforma che ha una piastra capace di trasmettere fino a 7,5W (il massimo assorbibile da parte di iPhone) senza necessità di utilizzare un cavo. La stessa cosa accade per Apple Watch; da notare che a differenza di altri prodotti simili qui non c’è bisogno di utilizzare il cavo contenuto nella confezione di Apple Watch perché il connettore magnetico è incluso.

Tra le altre funzioni ed elementi notevoli di Belkin PowerHouse c’è una porta USB alla quale potete collegare anche un iPad o un qualunque altro dispositivo che richiede, appunto, una porta USB per ricaricarsi: cuffie, casse e così via. In più nella confezione troverete anche un adattatore per la presa di corrente. Non c’è quindi bisogno di ricorrere ad un alimentatore separato.

Belkin Boost Up costa solo per oggi 99,99 € (invece che 149,99 €). È il prezzo migliore che abbiamo mai visto, pari a quello del Black Friday.

Se vi interessa c’è anche in sconto Belkin Power House, che ha un connettore Lightning e niente porta USB; costa 74,99 €