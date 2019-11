I migliori accessori per Apple Watch da regalare o regalarsi prima e dopo Natale

Apple Watch è sul mercato ormai da anni con milioni le unità vendute in tutto il mondo e i produttori di accessori si sono dati da fare fin da subito per lanciare strumenti aggiuntivi che ne potenziassero l’uso o offrissero qualche caratteristica in più durante l’uso quotidiano: ecco quindi i 10 migliori accessori per Apple Watch selezionati da macitynet dopo il lancio di Apple Watch 4 che possono completare la vostra esperienza d’uso o essere l’occasione di un regalo per voi stessi o per chi lo ha già sia prima che dopo Natale. Li trovate in molti negozi Apple APR e online.

Batterie e caricabatterie anche da viaggio

Cominciamo dal suo uso in viaggio quando magari non volete portarvi dietro il cavo per la ricarica ad induzione…

Batteria Esterna per Apple Watch Choetech

In vendita a 49,99 Euro su Amazon

E’ un Power Bank Portatile da ben 5000 mAh con modulo di caricamento integrato per Apple Watch e presa USB può caricare anche altri dispositivi esterni, si pensi ad esempio ad una case per AirPods. E’ ultracompatto e molto comodo da portare in viaggio, con un peso di appena 180 grammi circa. L’indicatore LED permette di controllare la carica residua.

Custodia Apple Watch

In vendita su Amazon a 12,99 euro.

Una semplice idea ma che potrebbe risultare davvero utile per mantenere in ordine Apple Watch e AidPods, potendolo anche trasportare senza rischio di rovinarlo. Si tratta di una piccola custodia all’interno del quale riporre il cavo originale di ricarica Apple, e all’interno della quale posizionare Apple Watch e la custodia di AirPods. In questo modo lo si potrà ricaricare come in una qualsiasi dock, sempre in ordine, con la comodità di poterlo poi subito trasportare protetto dall’astuccio, senza rischi di graffiare il display.

Batteria per portachiavi di Griffin

In vendita nei negozi Apple e su Amazon a 70 euro circa.

Una piccola batteria d’emergenza con 1.050 mAh per ricaricare tranquillamente Apple Watch anche più di una volta. Certificato MFi, si aggancia alle chiavi per essere certi di averlo sempre con sè e tirarlo fuori al momento del bisogno. Piccolo ed elegante, può sostenere anche lo smartwatch in verticale e si attiva con un pulsante. La batteria è ricaricabile, la piastra di ricarica già incorporata.

TimePorter, Twelve South, custodia, dock e caricabatterie per tutti gli Apple Watch

In vendita su Amazon in versione nera a 54,50 Euro. In Italia lo trovate nei negozi Apple

Un sistema tre in uno per l’Apple Watch: custodia, dock e sistema per ricarica dall’esperto Twelve South. Macitynet l’ha provato su questa pagina con ottimi risultati. Assomiglia ad un contenitore per occhiali ma Apple Watch può abbracciarlo letteralmente e all’interno nasconde cavo, chiavi e pure un caricabatteria della capacità che volete voi per alimentare il vostro Apple Watch o un iPhone. Non sarà forse il più bello sul mercato ma il suo design è assolutamente originale.

Smatree, per gli assidui viaggiatori per tutti gli Apple Watch

Lo comprate su Amazon a 35,40 Euro

Chi è spesso in viaggio amerà senz’altro questa custodia Smatree, perché oltre a proteggere Apple Watch durante i viaggi, lo ricaricherà anche in mobilità, grazie alla sua batteria integrata da 3000 mAh. In pratica una volta collegato il cavo, non dovrete far altro che richiudere l’astuccio e riporlo nella valigia quando siete pronti per partire.

Supporti e caricabatteria da ufficio/casa

Moretek, custodia con base di ricarica integrabile

E’ in vendita su Amazon a 10,99 euro.

A differenza di quello sopra elencato, questo costa meno perché rinuncia all’alloggiamento AirPods, per chi non dispone delle cuffie True Wireless della Mela. Una pratica custodia per trasportare Apple Watch in viaggio. Se non lo avete sempre al polso – magari perché state facendo trekking e volete evitare di rompere lo schermo con una caduta – allora una buona idea è quella di inserirlo in questa pratica pochette, alla quale è eventualmente possibile agganciare il cavo di ricarica originale per trasformarla, all’occorrenza, in una base di ricarica da viaggio: vi basterà collegare la spina USB all’alimentatore ed il gioco è fatto.

Elago W3 Vintage Stand

Per gli appassionati Apple non c’è niente di meglio che riporre il proprio Apple Watch dietro il box in formato ridotto che ricorda le sembianze del primo Mac del 1984. Ovviamente lo schermo del modello da 40, 42 e 38 saranno assolutamente visibili e lo spessore ridotto del nuovo Apple Watch 4 permetterà un pià facile inserimento. Non sappiamo se i modelli da 44mm potranno mostrare tutto lo schermo ma in posizione di riposo quel che è importante è l’ora e lo stato di carica… Funziona con il vostro cavo originale di ricarica da inserire nella zona posteriore del piccolo Mac.

Il costo al pubblico è di soli 10,99 Euro, spedizione Prime inclusa su Amazon.

Per i nostalgici c’è anche la versione che richiama l’originale iPod, da non perdere a 14,99 euro.

Supporto per manubrio bici, moto e volante auto per Apple Watch 1-2-3

Su Amazon per circa 12 Euro

Chi ha detto che Apple Watch deve essere soltanto agganciato al polso? Potreste infatti volerlo usare in modalità Mappa o per le notifiche sempre sott’occhio mentre siete alla guida, oppure potreste voler sfruttare le applicazioni di fitness quando vi allenate in bicicletta.

Cinturino in Nylon tipo Loop

I cinturini in Nylon di Apple traspirati e regolabili in modalità Loop sono tra gli accessori più intelligenti per chi cerca una soluzione pratica e comoda per cambiare “look” al proprio Apple Watch ma ovviamente i costi sono elevati. Per chi vuol togliersi lo sfizio magari scegliendo diverse colorazioni e combinazioni non disponibili tra i prodotti Apple ci sono cinturini di terze parti a costi molto accessibili e con tante combinazioni di colore. Potete partire da questa pagina di Amazon per trovarne tanti a partire da 8 Euro. Ricordatevi sempre di controllare la misura dell’Apple Watch per cui lo acquistate.

Adattatori per qualsiasi cinturino

Su Amazon a circa 3-4 euro

Se avete un cinturino di un vecchio orologio a cui siete affezionati o se semplicemente vorreste usare qualsiasi bracciale con Apple Watch, potete affidarvi ad uno degli adattatori disponibili su Amazon.

Dock Magnetico Apple

Si compra su Apple Store a 79 euro

Apple ha la sua versione di un dock per la ricarica di Apple Watch. Questo accessorio è stato recensito da Macitynet che l’ha trovato molto interessante dal punto stilistico. Funzionalmente è un prodotto unico perchè è… l’unico dock ad essere venduto con un la piastra di ricarica integrata. Nella confezione c’è anche un cavo Lightning da due metri. Queste due peculiarità da sole dovrebbero rendere ragione del prezzo del dock che a 89 euro non è dei più economici, ma è anche del tutto insuperabili da parte dei concorrenti. Volendo comprare un dock di terze parti di buona qualità e acquistare anche un cavo da due metri con piastra di ricarica, si arriva a prezzi simili.