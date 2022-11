Sconto del 25% su Amazon per giocattoli già scontati fino al 28 novembre

Se volete anticipare i regali di Natale, questo è un buon momento per farlo: su Amazon infatti fino al 28 novembre è possibile ottenere il 25% di sconto spendendo almeno 60 € su una selezione di giochi.

Trovate giochi per tutte le età, da quelli sicuri che possono essere maneggiati e morsi anche dai più piccoli, alle bambole e ai giochi di carte e da tavolo che possono accontentare anche i più grandi (adulti compresi).

Come funziona

Per ottenere il 25% di sconto basta aggiungere al carrello i prodotti riportati in questa lista utilizzando il pulsante Aggiungi al carrello o selezionando Visualizza opzioni per scegliere variazioni di prodotto specifiche.

Quando avete finito di fare acquisti, selezionate Vai al carrello: se avete raggiunto i 60 € nel carrello con questi giochi, l’offerta verrà applicata automaticamente al momento del pagamento.

Cosa comprare

Come dicevamo di giochi papabili per questa promozione ce ne sono davvero per tutti: si va dalla giostrina per la culla dei bimbi appena nati all’orsacchiotto di peluche con funzioni sonore incluse, senza dimenticare il mitico camioncino con le forme geometriche da infilare nelle rispettive aperture.

Per quelli un po’ più grandi si può scegliere la mini-Vespa cavalcabile o l’intramontabile xilofono della Chicco, mentre avanzando con l’età la scelta diventa molto più ampia e variegata.

Per sviluppare la creatività si possono scegliere i vasetti Play-Doh oppure i pastelli a cera.

Sicuramente il gioco del Mercante in Fiera o quello della Tombola, visto che si avvicina pure il Natale, rappresentano un ottimo investimento per tutta la famiglia, mentre gli appassionati di Harry Potter trovano una vasta selezione di giochi da tavolo – si va dai Pictionary, UNO e Essere o non Essere alle rivisitazioni dei classici come quella de Il Labirinto Magico – per passare delle belle serate in compagnia mantenendo il tema al centro delle partite.

Chicco Next2Dreams – Giostrina per bebè con carillon per lettino, 3 in 1, compatibile con lettino Next2Me, con effetti sonori, proiettore di luce notturna soffusa e musica classica, 0+ mesi, rosa In offerta a 35,99 € – invece di 38,90 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Chicco Teddy Orso delle Emozioni, Peluche Evolutivo Interattivo Bilingue Italiano/Inglese, Gioco Educativo con Emozioni, Numeri e Lettere, Pupazzo con Luci e Canzoni – Giochi Bambini 6 Mesi – 5 Anni In offerta a 24,99 € – invece di 32,90 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Clementoni – Topolino Bus Inserimento Gioco per Bambini Colore Multicolore, 14395 In offerta a 13,89 € – invece di 13,89 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Chicco Vespa per Bambini Primavera Rossa, Moto Giocattolo Cavalcabile con Pannello Elettronico, Luci e Suoni, Ruote di Supporto Rimuovibili, Max 25 Kg – Giochi per Bambini 1-3 Anni In offerta a 44,90 € – invece di 56,90 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Chicco Gioco Xilofono Arcobaleno, 1-4 anni In offerta a 25,07 € – invece di 26,90 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crayola – Pastelli a Cera, Confezione da 24 Pezzi, per Scuola e Tempo Libero, Colori Assortiti, 0024 In offerta a 3,30 € – invece di 3,30 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Play-Doh – Confezione da 8 vasetti di Pasta da Modellare In offerta a 9,92 € – invece di 11,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Clementoni- Mercante in Fiera Deluxe Edition Giochi da Tavolo, Multicolore, 16183 In offerta a 17,96 € – invece di 17,96 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Liscianigiochi 56996 – Ludoteca Tombola Segna E Cancella, Multicolore, 6 anni+ In offerta a 11,99 € – invece di 12,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Mattel Games- Pictionary Air Versione Harry Potter con Bacchetta, Gioco per Disegnare in Aria, Gioco per Famiglie e Bambini 8+Anni, HDC63 In offerta a 22,39 € – invece di 31,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Mattel Games – UNO Versione Harry Potter, Gioco di Carte per Famiglie e Bambini 7+ Anni, FNC42 In offerta a 9,99 € – invece di 9,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EDITRICE GIOCHI, Essere o Non Essere Harry Potter, Gioco da Tavolo ispirato al mondo di Harry Potter, per Famiglie e Bambini dai 7 Anni in su, Board game da 2 a 6 giocatori In offerta a 17,99 € – invece di 22,50 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ravensburger – Labyrinth Harry Potter, Gioco Da Tavolo, Da 2 A 4 Giocatori, 7+ Anni In offerta a 19,99 € – invece di 29,90 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Dove scegliere

Come dicevamo la promozione è valida fino al 28 novembre e attiva il 25% di sconto su una spesa minima di 60 €. Non è possibile scegliere qualsiasi cosa ma soltanto qualcuno dei giochi sopracitati e/o quelli che trovate raccolti in questa pagina.