Gli interfono Bluetooth per moto e scooter di Cellularline in sconto Black Friday

Se volete poter rispondere al telefono mentre girate in città con lo scooter, ascoltare le indicazioni stradali del navigatore GPS in moto o chiedere qualche informazione lampo a Siri mentre siete sulle due ruote, l’interfono è la soluzione giusta ed attualmente, grazie alle offerte di alcuni modelli Cellularline, potete risparmiare metà prezzo (e più) sull’acquisto.

Funzionalità base

Gli interfono esistono da anni e nel tempo si sono perfezionati sia nelle tecnologie che nelle funzionalità. Oggi è ormai possibile collegarli ad uno o più smartphone o direttamente con un secondo interfono usato dal passeggero, in modo da poterci parlare liberamente anche quando si indossa il casco integrale e si viaggia a velocità sostenute sfruttando unicamente il Bluetooth, quindi senza passare per gli smartphone (e evitando così eventuali telefonate a pagamento).

Il sistema è impermeabile, garantendo così il funzionamento sotto la pioggia, e l’autonomia garantisce diverse ore di funzionamento con una sola carica.

Il kit

In breve quando si acquista un interfono si ottiene un kit che comprende almeno una cuffia (ma molto più spesso ormai una coppia di cuffie) che si blocca all’interno del casco, un microfono con spugna antivento e braccio snodabile in modo da poterlo posizionare perfettamente davanti alla bocca e un ricevitore Bluetooth da agganciare su un lato del casco in una posizione facilmente raggiungibile dalla mano per regolare il volume o premere il pulsante multifunzione per telefonate e assistente vocale.

A cosa serve

Potrebbe sembrare banale, ma uno strumento come questo rende la guida molto più sicura sotto svariati aspetti. Ad esempio è possibile farsi leggere i messaggi in entrata o ascoltare le indicazioni stradali durante un viaggio, senza mai dover guardare lo schermo del telefono ma gestendo il tutto con la voce o al massimo pigiando il pulsante a lato del casco.

Come dicevamo in coppia si può usare anche per parlare liberamente col passeggero, senza quindi dover rallentare bruscamente, girare il capo o deconcentrarsi per urlare e farsi sentire.

E se si viaggia invece con un amico su un’altra moto, basta un “Hey Siri, chiama Tizio” per usare l’interfono come una comoda cornetta del telefono senza mani: in gruppo con due o più motociclisti invece si può usare una di quelle app di audio-conferenza per parlare con l’intero gruppo e magari coordinarsi su eventuali esigenze del singolo (un problema alla moto, la benzina che scarseggia, la vescica che chiama) o cambi di programma dell’ultimo minuto.

La promozione

Di seguito trovate alcuni modelli di Cellularline attualmente in sconto tra il 45% e il 64%:

INTERPHONE Cellularline Shape | Doppio | Interfono Bluetooth da Casco per Moto, Uso Pilota – Passeggero, Autonomia Fino a 12 Ore, Mp3, GPS, Impermeabile IP67, Universale. In offerta a 104,05 € – invece di 239,00 €

sconto 56% – fino a 29 nov 22

INTERPHONE Cellularline Sport | Singolo | Interfono Bluetooth da Casco per Comunicazione in Moto, Fino a 4 Motociclisti, Distanza 1Km, Autonomia 20 Ore, MP3, GPS, Impermeabile, Universale. In offerta a 113,97 € – invece di 209,00 €

sconto 45% – fino a 29 nov 22

INTERPHONE cellularline TOUR | SINGOLO | Interfono Moto Bluetooth, Fino a 4 Motociclisti, Distanza 1.5 Km, Autonomia 25 Ore, Fast Charge, Mp3, GPS, Impermeabile, Universale. In offerta a 128,95 € – invece di 239,00 €

sconto 46% – fino a 29 nov 22

INTERPHONE Cellularline SPORT | DOPPIO | Interfono Bluetooth da casco per comunicazione in moto, Fino a 4 motociclisti, Distanza 1Km, Autonomia 20 ore, Radio , MP3, GPS, Impermeabile, Universale. In offerta a 163,25 € – invece di 369,00 €

sconto 56% – fino a 29 nov 22

INTERPHONE cellularline Tour | Doppio | Interfono Moto Bluetooth, Fino a 4 Motociclisti, Distanza 1.5 Km, Autonomia 25 Ore, Fast Charge, Radio, Mp3, GPS, Impermeabile, Universale. In offerta a 164,08 € – invece di 459,00 €

sconto 64% – fino a 29 nov 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.