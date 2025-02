Sconto su Dji Osmo SE, gimbal low cost compatibile Apple Watch, solo 79 €

Pubblicità Tutti coloro che sono interessati ad un gimbal conoscono la qualità e le funzioni di Dji Osmo 6, non tutti sanno però che i punti di forza sono disponibili anche in un modello più economico come il Dji Osmo SE che oggi su Amazon trovate ad un prezzo top: 79 € DJI Osmo SE si fonda, come detto, su tutto quanto di buono abbiamo visto in Osmo 6. Si tratta di uno stabilizzatore per riprese, portatile, pieghevole e con aggancio magnetico. È compatibile con la tecnologia ActiveTrack 6.0 che consente di selezionare un soggetto e fare in modo che lo stabilizzatore lo segua automaticamente anche durante movimenti rapidi e dinamici o con ostacoli di mezzo. La stabilizzazione a 3 assi è gestito da un algoritmo di controllo di nuova generazione;il sistema si controlla da un pannello da cui si legge il livello della batteria, lo stato dell’indicatore del sistema e la modalità di stabilizzazione. Tra le opzioni la possibilità di selezionare la modalità tra Follow, Tilt Lock, FPV e SpinShot. Supporta inoltre modalità creative come Motionlapse e Hyperlapse, con template semplici per trasformare clip selezionati in video dall’aspetto professionale. Il motore brushless compensa movimenti minimi garantisce riprese fluide anche con smartphone grandi e pesanti, come l’iPhone 14 Pro. Eccellente l’autonomia: la batteria da 2.600 mAh, offre fino a 8 ore di autonomia, più del Dji Osmo 6, il tutto in un pacchetto molto piccolo e leggero: 167 x 108,5 x 46,5 mm da chiuso e 262,5 x 119,5 x 104 mm. Interessante la possibilità di installare su Apple Watch un’app per il controllo di Osmo Mobile SE da remoto e in modo intelligente. Si possono vedere le immagini riprese dalla videocamera e di regolare l’inclinazione dello stabilizzatore, cambiare tra riprese verticali e orizzontali, e scattare foto o filmare video. Inoltre, potete anche attivare ActiveTrack da remoto sull’orologio per fissare rapidamente il soggetto nell’inquadratura e facilitare le operazioni di ripresa. Osmo Mobile SE continuerà a seguirlo, anche se temporaneamente nascosto alla vista. Restano prerogativa del Dji Osmo 6 l’asta estensibile, il pulsante zoom/messa a fuoco, la chiusura di sicurezza e l’apertura automatica. Il DJI OSMO costerebbe 109 euro, Amazon lo sconta a 79,99 €

