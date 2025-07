Prime Day, frullatore tuttofare Haier a solo 49,99 euro

È in offerta su Amazon Haier Frullatore I-Master Serie 5, utile per preparare smoothie, tritare il ghiaccio e semplificare la pulizia. Il prezzo scende a 49,99€ invece di 189,99€.

3 programmi automatici e sei lame in acciaio

Il Haier I-Master Serie 5 è dotato di tre funzioni preimpostate: Ice Crushing, Smoothies e Autoclean. Le sei lame in acciaio gestiscono alimenti duri e morbidi con facilità, ottenendo risultati omogenei per frullati, salse o granite. La funzione Autoclean impiega solo 30 secondi per pulire automaticamente la caraffa e le lame dopo l’uso.

Due caraffe per uso domestico e personale

Il frullatore è fornito con una caraffa in vetro da 1,7 litri per preparazioni familiari e una Personal Jug da 0,6 litri per porzioni individuali da portare con sé. Il contenitore più piccolo si adatta a chi ha uno stile di vita attivo e vuole preparare frullati direttamente da consumare fuori casa. Entrambe le caraffe sono resistenti e prive di BPA.

Sicurezza e pulizia in pochi secondi

Il meccanismo di sicurezza integrato consente l’avvio del motore solo se la caraffa e il coperchio sono correttamente posizionati. Tutte le parti removibili possono essere lavate in lavastoviglie. La funzione Autoclean è ideale per ridurre i tempi di pulizia quotidiani, mantenendo il frullatore sempre pronto all’uso.

Ora disponibile su Amazon a 49,99€ invece di 189,99€, con uno sconto di 140€ sul prezzo di listino.

