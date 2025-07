Prime Day, avviatore di emergenza con compressore da 150 PSI solo 71.72 euro

L’avviatore di emergenza da 7000A Acezuk con compressore integrato da 150 PSI: oggi è in offerta a 71,72€ su Amazon invece di 109,99€ (prezzo di listino). Un accessorio compatto ma potente, utile sia per l’avviamento del veicolo che per il gonfiaggio di pneumatici.

7000A di picco e compressore da 150 PSI

Il dispositivo fornisce una corrente di picco fino a 7000A, sufficiente per avviare motori a benzina fino a 10.0L e diesel fino a 8.0L. Integra un compressore da 150 PSI per gonfiare pneumatici di auto, moto e biciclette. È dotato di morsetti con protezione da inversione di polarità e corto circuito. Il display digitale fornisce informazioni chiare su carica e pressione.

Emergenze stradali e uso domestico

Oltre all’uso in auto, può servire in campeggio o in casa, grazie alla funzione power bank con porte USB e torcia LED integrata. L’interfaccia intuitiva lo rende adatto anche a chi non ha familiarità con questo tipo di accessori. Può essere ricaricato tramite USB-C e utilizzato per caricare smartphone o altri dispositivi portatili in assenza di corrente.

Le sue dimensioni compatte lo rendono facile da trasportare nel bagagliaio, mentre la batteria interna assicura diversi avviamenti con una sola carica.

Con un ribasso da 109,99€ a 71,72€ su Amazon, questo avviatore ACEZUK unisce versatilità e potenza in un’unica soluzione portatile.

Sto caricando altre schede...