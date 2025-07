TerraMaster D1 SSD Plus, l’enclosure USB 4 con raffreddamento passivo

Quando si cercano soluzioni di archiviazione portatile allora la velocità, la compatibilità e l’affidabilità sono caratteristiche che normalmente incidono maggiormente nella scelta di una o dell’altra. Il nuovo enclosure Terramaster D1 SSD Plus è stato progettato proprio per rispondere a queste esigenze offrendo prestazioni elevate in un formato compatto e silenzioso, ottimo quindi per chi lavora in mobilità.

Grazie all’interfaccia USB 4 da 40 Gbps raggiunge velocità di lettura fino a 3.853 MB/s e scrittura fino a 3.707 MB/s se abbinato a un SSD NVMe ad alte prestazioni. Questo permette di trasferire un video da 3 GB in circa un secondo, quindi è una scelta eccellente per chi svolge operazioni come il montaggio di video in 4K/8K, ma anche per l’esecuzione di applicazioni pesanti o per il trasferimento di grandi quantità di dati in tempi ridotti.

L’aspetto termico è stato curato con particolare attenzione: l’involucro in lega di alluminio aerospaziale integra ampie alette di raffreddamento su entrambi i lati che permettono la dissipazione del calore senza l’utilizzo di ventole. Il risultato è un dispositivo completamente silenzioso che perciò si adatta molto bene in studi di registrazione e ambienti di lavoro tranquilli.

Il corpo monoblocco è lavorato con macchine CNC multi-asse e presenta superfici opache e angoli precisi, con una finitura elegante che si abbina perfettamente a Mac e PC.

In termini di usabilità, è possibile sostituire l’SSD in meno di due minuti, mentre il LED microforato migliora la visibilità in ambienti poco illuminati e i piedini in silicone antiscivolo invece aiutano a prevenire cadute accidentali. A ciò si aggiunge una garanzia di 2 anni e il supporto tecnico a vita.

Compatibile con SSD M.2 NVMe 2280 e con una vasta gamma di interfacce tra cui USB 4, Thunderbolt 3/4/5 e USB-C, il Terramaster D1 SSD Plus funziona perfettamente con macOS, Windows, Linux e PS5. Supporta modelli di SSD fino a 8 TB (con predisposizione per capacità maggiori in futuro).

Per quanto riguarda il backup c’è l’app mobile TDAS Mobile per iPhone e Android che permette di eseguire copie di sicurezza in un solo tocco. Su Windows è disponibile il software TPC Backupper, mentre gli utenti Mac possono utilizzare direttamente Time Machine.

A tal proposito segnaliamo infine il supporto per l’avvio di macOS direttamente dall’unità SSD che, unito alle prestazioni ottimizzate per applicazioni come Adobe Premiere Pro e Lightroom, ne fanno una scelta molto interessante per chi lavora con contenuti multimediali pesanti o in ambienti di analisi dati in tempo reale.

Disponibilità e prezzo

TerraMaster D1 SSD Plus è disponibile dal 22 Luglkio 2025 e costa 119,99 €. Lo potete comprare anche su Amazon, dove al momento è disponibile lo sconto del 10% tramite casella coupon (quindi lo pagate circa 108 € spedizione inclusa).

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...