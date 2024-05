Fujifilm Instax 12, la fotocamera istantanea perfetta anche per i selfie a 66,99€

Pubblicità

La foto istantanea è oggi l’unica forma di sopravvivenza dalla foto digitale e in questo campo nessuno ha la fama e le vendite di Fujifilm. E quando arriva una promozione che consente di comprare una delle suo fotocamere con uno sconto del 25%, come succede oggi con la Fujifilm instax mini 12, vale la pena di alzare le antenne e segnalarlo.

Stiamo parlando di una delle più popolari fotocamere istantanee di Fujifilm perfetta per una giornata tra amici, una festa, una gita fuoriporta o una vacanza. Basta fare “click” per avere tra le mani una foto da far vedere subito.

Una delle sue peculiarità è la modalità selfie. Ha uno schermo perfettamente posizionato che serve ad inquadrare con precisione il soggetto. Il resto lo fanno la modalità primo piano e il controlo automatico del flash per garantire la migliore illuminazione.

Tra le altre funzioni

Esposizione automatica

Controllo semplificato con rotazione dell’obbiettivo

Correzione dell’inquadratura nella modalità primo piano

Mirino regolabile

Stampa in cinque secondi

Batterie AA

App di supporto per album fotografici

Stampa 62mm x 46mm

Questa fotocamera costerebbe 90 euro. Oggi Amazon la presenta a 66,99 €. Le pellicole si comprano sempre su Amazon e costano circa 20€ per 20 stampe, ma spesso sono in sconto.