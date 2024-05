Tesla e Baidu, guida autonoma e robotaxi puntano alla Cina

Pubblicità

Baidu sta considerando l’utilizzo del prossimo Robotaxi di Tesla in Cina, con i due colossi che sembrano essere molto vicine all’accordo: complice in questo avvicinamento, anche i progressi fatti dopo la recente visita di Elon Musk in Cina per portare il sistema di guida autonoma Tesla Supervised Full Self-Driving all’interno del Paese.

Si dice che il produttore automobilistico abbia ottenuto l’approvazione condizionata per implementare il sistema sul mercato. Oltre all’approvazione, viene riferito anche che Tesla stava lavorando con il gigante tecnologico cinese Baidu sulle mappe per la guida autonoma.

In passato, altre indiscrezioni avevano riportato che Tesla stesse già collaborando con Baidu per la realizzazione delle mappe di navigazione in Cina, con il rapporto che suggeriva già all’epoca come le due aziende si stessero avvicinando anche ad un accordo sulla guida autonoma.

Adesso, un rapporto del Shanghai Securities News afferma che un dirigente di Baidu avrebbe dichiarato ufficialmente l’interessamento dell’azienda per l’utilizzo del prossimo Robotaxi di Tesla.

A riferire di questo possibile avvicinamento tra i due colossi è stato Xu Baoqiang, direttore generale del dipartimento tecnologico di guida autonoma di Baidu, che il 15 maggio ha rilasciato dichiarazioni a un reporter del Shanghai Securities News.

La notizia non è di poco conto considerando che Baidu ha già la sua flotta di veicoli con guida autonoma e offre già servizi di ridesharing con i suoi veicoli. Sarebbe interessante, dunque, vedere il colosso espandersi in questa collaborazione con Tesla.

Del resto non stupisce che Tesla sia interessata a stringere accordi con altri partner. Già in passato Elon Musk ha affermato di essere disposto a fornire e concedere in licenza la tecnologia di guida autonoma Tesla FSD ad altre aziende. Più di recente Musk ha dichiarato che Tela è al tavolo delle trattative con un importante produttore OEM, il cui nome resta però ancora sconosciuto.

