Honor MagicOS 9 sarà potenziato con l’AI

Honor ha annunciato il piano di aggiornamento a MagicOS 9.0, nuovo sistema operativo del marchio che sarà “potenziato dall’intelligenza artificiale”. La versione ufficiale di MagicOS 9.0 sarà lanciata in Europa a partire da dicembre, inizialmente sullo smartphone pieghevole HONOR Magic V3.

Il nuovo sistema operativo è indicato come progettato “per offrire un’esperienza personalizzata e unificata in tutti gli scenari, migliorando l’interazione tra utente e tecnologia grazie a funzionalità AI avanzate e a un’interazione uomo-macchina ottimizzata”.

MagicOS 9.0 integra migliorie a strumenti come Magic Portal e Magic Capsule. Magic Portal consente accesso ai servizi preferiti dell’utente: basta cerchiare un oggetto per attivare il riconoscimento di testo e immagini; Magic Capsule, amplia il supporto a una varietà di scenari di utilizzo quotidiano, promettendo di semplificare ulteriormente le attività dell’utente.

HONOR ha integrato l’intelligenza artificiale in diverse applicazioni di sistema. La Galleria AI offre la funzione AI Eraser, che permette di eliminare con un gesto oggetti indesiderati da una foto. Una funzione denomiata AI Meetings consente di registrare automaticamente gli audio delle riunioni perettendo di generare una sintesio. AI Translate promette di rendere le comunicazioni più semplici con traduzioni in tempo reale e diverse modalità di interazione.

Dal punto di vista estetico e della personalizzazione, MagicOS 9.0 offre nuove opzioni con la suite Magic Personalization. Funzionalità quali Versatile Desktop, Magic Lock Screen e AI Digital Style, permettono agli utenti di configurare i propri dispositivi in base alle preferenze personali.

L’aggiornamento ufficiale sarà disponibile per HONOR Magic V3 in Europa a partire da dicembre. Per altri dispositivi, tra cui HONOR Magic6 Pro, HONOR Magic6 RSR, HONOR Magic V2 e HONOR Magic V2 RSR è stato già avviato il programma di Beta Testing. La distribuzione globale di MagicOS 9.0 sarà progressiva e continuerà nei prossimi mesi.

