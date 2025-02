LaCie Rugged Mini SSD 2 TB, solo 211,99 €

LaCie Rugged Mini SSD 2 TB, solo 211,99 €

Pubblicità Il LaCie Rugged Mini SSD, da 2 TB scende al minimo storico: 211,99 €. Parliamo di un prodotto di alta qualità, veloce e in uno spazio compatto, un dispositivo che il produttore indica come “resistente”, ideale per i content creator per le performance elevate, progettato per semplificare la cattura, la memorizzazione e il trasporto di file, video e foto, senza problemi. La velocità di lettura indicata dal produttore arriva a 2000MB/s; l’unità vanta connessione USB 3.2 gen 2×2 (USB 20Gbps), compatibile con host USB 40Gbps, USB 10Gps, Thunderbolt 4 e Thunderbolt 3, compresi gli ultimi iPhone (iOS 14 o seguenti), MacBook, iPad (iPad Pro di terza generazione e iPad Air di 4a generazione o seguenti con iPadOS 14 e seguenti) e PC vari. L’unità è certificata IP54 (protetta dai depositi di polvere e dagli spruzzi d’acqua che non penetrano all’interno dell’alloggiamento); la protezione include anche cadute da 3 metri, e secondo il produttore resiste sotto il peso di un’auto da 1 tonnellata. LaCie Rugged Mini SSD è compatibile con Windows, macOS, iPadOS e include il software LaCie Toolkit per backup e mirroring. Il produttore offre anche tre di data recovery e un mese di abbonamento ai piani della Adobe Creative Cloud. Il prezzo di listino della versione da 2 TB sarebbe di 269,99 €. Oggi viene offerto a 211,99 €. È il prezzo più basso. Click qui per comprare

Offerte Speciali Apple Watch 10 in sconto da 379 € Amzoan sconta ancora Apple Watch 10. Portate a casa il più innovativo degli Apple Watch degli ultimi anni con un risparmio fino a 90€

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.