iPhone 16e a confronto con iPhone 15, quale comprare

Pubblicità

iPhone 16e o iPhone 15? Il confronto si impone considerando che si tratta dei due iPhone più economici oggi in commercio e quindi per tante persone la porta di accesso più facile al mondo Apple.

La risposta, fino a quando è stato disponibile il telefono low cost di precedente generazione (qui la nostra prova) rispetto ad iPhone 15 (qui la nostra recensione), nasceva interamente sulla disponibilità economica e non sulla questione tecnica.

Ad una differenza di prezzo di listino di più di 300 euro (fatti salvi gli sconti) faceva infatti da riscontro una lunga serie di tecnologie largamente fuori dal tempo per l’anno 2024/25, per questo per rispondere alla domanda “quale compro” bastava guardarsi nel portafogli.

Con il più moderno iPhone 16e sul mercato le cose si sono fatte più complicate. Il nuovo modello è stato ammodernato e la linea di demarcazione confusa. Nello stesso tempo Apple ha alzato notevolmente il prezzo di iPhone 16e rispetto a quello di iPhone SE portandolo, di listino, più vicino a quello di un iPhone 15.

Ad aggiungere un fattore di incertezza c’è anche, anzi soprattutto, il fattore sconti: iPhone 15 fuori dai canali Apple non costa nella versione da 128 GB, 879 euro, ma spesso scende sotto i 700 euro, costando quindi meno dei 729 euro di iPhone 16e.

Per questo prima di comprare è fondamentale conoscere bene le differenze tecniche, punti di vantaggio e svantaggio.

iPhone 16e è meglio per…

Partiamo dai punti di forza di iPhone 16e che, lo diciamo da subito, benché non siano molti pesano molto sul processo di acquisto. Il principale e probabilmente più influente è il supporto dell’Intelligenza Artificiale.

Intelligenza artificiale e Intelligenza visiva

iPhone 16e, grazie al suo processore A18 (di questo fattore parliamo dopo), supporta Apple Intelligence. In questo momento e per molto tempo ancora, avere o non avere l’Ai di Apple non fa molta differenza viste le poche funzioni. Addirittura in Italia non fa nessuna differenza. Ma a breve l’Ai inizierà ad essere integrata nel sistema operativo anche nella nostra lingua e in futuro si prospettano tante innovazioni basate su di essa.

Ad esempio in futuro iPhone 16e userà l’Intelligenza Visiva, un sistema che gli permette, premendo un bottone, di leggere un’immagine ripresa la fotocamera e darci informazioni sul quello che stiamo inquadrando. Appena sarà disponibile avrà anche la Siri di nuova generazione, in grado di interagire in maniera profonda con il sistema operativo e con l’utente.

Poi ci sono tutta una serie di funzioni di Ai più o meno interessanti come ad esempio mail raggruppate, sintesi dei testi, ritocco delle foto con eliminazione degli oggetti e delle persone indesiderati.

Niente di tutto questo è possibile con iPhone 15, basato su un processore A16, lanciato due anni fa poco prima che Apple si facesse sorprendere dalla rivoluzione dell’Ai.

Processore A18 e Ram

iPhone 16e usa invece il processore A18 di Apple, altro elemento di grande rilievo nel processo di scelta. È stato presentato quest’anno e viene usato in tutti gli iPhone 16, è molto veloce, più veloce di A16 Bionic di iPhone 15. Apple, cui piace vincere facile, non ci dice quanto, preferendo confrontarlo con l’obsoleto A13 Bionic di iPhone 11 e parlare di 80% di differenza.

Il database di Macitynet, che ha provato tutti gli iPhone, vi fornisce qui sotto il confronto tra i due processori.

Come si vede la differenza è intorno al 25% in tutti gli ambiti. Parliamo di GPU, CPU sia multicore che single core. Sarebbe uno scalino percepibile dal punto di vista percentuale ma che alla fine, per esperienza dopo avere provato sia iPhone 15 che iPhone 16, non farà oggi una enorme differenza nella quotidianità.

Come abbiamo potuto scrivere innumerevoli volte, infatti, i processori Apple sono largamente sovradimensionati per i compiti che devono svolgere e solo sull’arco di tre o quattro generazioni si comincia a capire che stiamo usando un processore più vecchio.

La differenza alla fine la fa la RAM. Sappiamo che iPhone 16e sempre per ragioni di supporto di Apple Intelligence, ha 8 GB. iPhone 15 ha solo 6 Gb di RAM. I 2 GB in più possono dare vantaggi in particolare nel multitasking: questo significa che le app in iPhone 16e restano caricate più a lungo senza dover essere ricaricate quando si passa da una all’altra. La sensazione sarà quella di un telefono più veloce.

Anche in app impegnative come giochi o editing video, la RAM extra può contribuire a mantenere prestazioni più fluide e tempi di caricamento più rapidi.

Ci pare però più importante il fattore longevità che deriva dal nuovo processore. Un iPhone 16e con il suo chip A18 potrebbero avere un paio d’anni di vita operativa più di iPhone 15 e questo sia in chiave sistema operativo supportato che per richieste di sistema delle applicazioni.

Tasto azione

iPhone 16e presenta anche il tasto azione. Si tratta di un sistema di controllo che permette di sfruttare scorciatoie verso alcune funzioni. Lanciato con iPhone 15 Pro il tasto è sbarcato su iPhone 16 ma non è presente si iPhone 15 e ora arriva in iPhone 16e.

Le idee e le potenzialità erano molte e dopo una partenza lenta qualche cosa si sta vedendo. Non è comunque un tasto indispensabile non fosse che in iPhone 16e opererà per lanciare l’intelligenza visiva.

Premendo il tasto è possibile aggiungere un evento al Calendario semplicemente inquadrando una data; il controllo fotocamera può essere usato, per fare qualche esempio, anche per identificare in tempo reale piante e animali, avere informazioni su ristoranti, lanciare ChatGPT.

Modem 5G C1 e autonomia

iPhone 16e fa debuttare C1 il primo modem 5G della storia di Apple. Si tratta di una componente che gestisce le comunicazioni di rete cellulare, inclusa la connettività

Apple per produrlo ha portato a casa l’intera divisione Intel che stava lavorando sulle tecnologie necessarie a creare questo fondamentale elemento di un telefono. Lo scopo di anni di lavoro era mettere da parte Qualcomm (che fornisce i processori di tutti gli iPhone precedenti) per dare vita ad una piattaforma profondamente personalizzata.

La sua presenza sulla scheda madre dello smartphone avrebbe un interesse solo per una fascia strettissima di persone, non fosse che il processore C1 permette, assieme ad altre scelte tecniche, di risparmiare notevolmente batteria. Apple stima in un 30% l’aumento dell’autonomia nella riproduzione del video nel confronto tra iPhone 15 da 6,1″ pollici (per iPhone 15 Plus la faccenda è parecchio diversa) e iPhone 16.

iPhone 15 è meglio per…

iPhone 15 come abbiamo visto perde il confronto su alcuni aspetti ma vince su diversi altri. Lasciamo perdere la disponibilità di una versione con schermo da 6,7 pollici, che per iPhone 16e non esiste, e passiamo ad analizzare quelle che più direttamente possiamo confrontare partendo, comunque, dallo schermo.

Lo schermo e Dynamic Island

iPhone 15 qui arriva al filo di lana per primo. La luminosità di iPhone 15 è superiore a quella di iPhone 16e in particolare quando si usa il telefono in piena luce. La luminosità tipica è di 800 nit contro 1000 e quella di picco di 1600 contro 1200. In outdoor iPhone 15 riesce ad arrivare anche a 2000 nit mentre iPhone 16e resta a 1200, come dire che iPhone 16e è del 40% meno luminoso in pieno sole.

iPhone 15 ha anche la Dynamic Island, quella porzione di schermo che alcune applicazioni usano per fornire informazioni anche mentre sono in background. La mancanza di Dynamic Island limita iPhone 16e in prospettiva futura perché sempre più app la sfruttano e si fondano su di essa per essere più flessibili ed efficienti.

Fotocamera e videocamera

Il vantaggio di iPhone 15 su iPhone 16e nella fotocamera è molto tangibile. Non parliamo della fotocamera frontale per selfie è che identica, ma di quella posteriore.

iPhone 15 ha due lenti, oltre alla wide anche la ultra wide con funzione Macro. iPhoen 16e ha una sola lente.

In più sempre iPhone 15 ha il controllo della profondità anche dopo avere scattato (non serve attivare la modalità ritratto che è sempre disponibile) oltre la stabilizzazione direttamente sul sensore, più precisa ed efficiente della stabilizzazione ottica di iPhone 16e. In pratica con iPhone 15 quando si scattano foto con poca luce si ottengono più facilmente scatti non mossi

Anche nel video iPhone 15 batte iPhone 16e. È presente la modalità cinema per la variazione anche dinamica della profondità di campo nelle riprese video e la modalità azione che riduce e quasi cancella la vibrazione delle riprese mentre ci si muove.

Ricarica wireless veloce e MagSafe

Per ragioni che restano misteriose, iPhone 16e non ha né MagSafe né la ricarica veloce wireless. In termini pratici, iPhone 16e da questo punto di vista è del tutto identico ad iPhone SE di tre anni fa: si ricarica senza fili ma lentamente, più lentamente di iPhone 14 da cui deriva e anche da iPhone 12. La differenza rispetto ad iPhone 15 che si ricarica a 15W sarà in particolare percepibile nella prima parte del processo di ricarica ma per la ricarica completa la differenza potrebbe essere nell’ordine di un quindicina di minuti.

Il problema è che questa scelta bizzarra, si porta dietro anche la mancanza del magnete di Magsafe. In pratica, iPhone 15 grazie ai magneti è compatibile con una lunga serie di accessori che li sfruttano: caricabatterie da tavolo, supporti da scrivania e da automobile, impugnature. iPhone 16e avrà bisogno di supporti che lo trattengono fisicamente.

Processore UWB e supporto Thread

iPhone 15 ha anche due altri punti di vantaggio, supporta il posizionamento preciso grazie al chip UWB e anche la domotica con Thread.

Quello che significa l’assenza del supporto UWB è presto detto: non è possibile trovare iPhone sfruttando la localizzazone direzionale perchè iPhone 16e non è in grado di misurare la distanza. Quelle funzioni che avete visto con un iPhone che mostra una freccia in iPhone 16e non ci sono.

Per quel che riguarda gli svantaggi che derivano dall’assenza di Thread vi invitiamo a leggere questo articolo. In sintesi si tratta di uno standard di connettività per la smart home basato su IP. Grazie ad esso è possibile avere una maggiore integrazione e facilità di interscambio dati tra router, accessori, sensori e attuatori per rendere più semplice l’allestimento di sistemi per la casa e l’ufficio intelligente.

Compare iPhone 15 o iPhone 16e?

A questo punto possiamo quindi chiederci che cosa conviene comprare, iPhone 16e o iPhone 15? Anche qui, il ragionamento parte come era per la scelta tra un iPhone SE e un iPhone 15 parte dal prezzo.

iPhone 15 costa di listino 879€, 150 euro in più di iPhone 16e. La differenza non è tantissima e ci sono elementi come la fotocamera migliore e la presenza di Magsafe, ma non sono sufficienti a giustificare la differenza di prezzo. Così a la scelta più razionale sia iPhone 16e.

Il nuovo modello in questo scenario permetterebbe di risparmiare il 20% mettendo sul piatto una superiore autonomia, una possibile maggior longevità e soprattutto il supporto di Apple Intelligence.

Il problema è che ad oggi e per molte settimane iPhone 16e continuerà a costare 729 € mentre iPhone 15 si trova da mesi largamente scontato. Nel momento in cui scriviamo lo comprate, ad esempio, su eBay a 655€ (sfruttando un codice sconto). Su Amazon è già sceso un paio di volte a 699 € e al momento in cui scriviamo costa 729€ proprio come iPhone 16e.

Le ragioni per comprare iPhone 16e invece di iPhone 15 a questo punto restano appuntate essenzialmente ancora al fattore intelligenza artificiale e longevità, ma con una prospettiva inversa.

Quanto vale per voi Apple Intelligence e poter usare (forse, ma non è detto) l’iPhone che comprate oggi per un paio di anni in più? Date un prezzo in euro a questi due punti di vantaggio e saprete quale dei due iPhone comprare.