Lepro Lampada da Tavolo LED 15W, con USB a 23,82 €

Amazon propone oggi in offerta la Lepro Lampada da Tavolo LED 15W, una soluzione versatile per scrivania, comodino o postazione di lavoro che ha anche un sistema di ricarica per cellulare e batteria. Da 37,99 € si passa a 23,82€ grazie ad uno sconto

5 livelli di luminosità e 3 modalità colore

La Lepro LED 15W supporta 5 intensità luminose e 3 diverse temperature di colore (da 3000K a 6500K), che si combinano in 15 modalità regolabili. È possibile scegliere luce calda, neutra o fredda in base all’attività: lettura, studio, lavoro o relax. La funzione touch integrata consente di cambiare impostazioni con un semplice tocco, mentre la funzione memory memorizza le preferenze per la successiva accensione.

Batteria ricaricabile e design orientabile

Grazie alla batteria da 4000 mAh ricaricabile via USB-C, la lampada può funzionare anche senza presa elettrica per diverse ore: fino a 40 ore con luminosità minima, 4 ore alla massima.

Ha anche una porta per la ricarica del cellulare

Il braccio pieghevole a 180° consente di orientare facilmente il fascio luminoso, adattandolo allo spazio disponibile o all’angolazione desiderata. È ideale anche come luce di emergenza o da comodino.

Luce stabile, senza sfarfallio e a basso consumo

La lampada è fornita con adattatore per garantire un’illuminazione stabile e senza sfarfallio, evitando l’affaticamento visivo durante sessioni prolungate.

La luce LED è delicata sugli occhi ed è adatta anche a bambini o a chi lavora molte ore al computer. Il consumo energetico è ridotto del 75% rispetto alle lampadine tradizionali, mantenendo la stessa resa luminosa con un design compatto ed elegante.

La Lepro Lampada da Tavolo LED 15W è attualmente disponibile su Amazon a 23,8€ rispetto ai 37,99€ di listino.

