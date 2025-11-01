Facebook Twitter Youtube

Intelligenza Artificiale in classe, in Veneto il liceo che forma le competenze del futuro

Di Mauro Notarianni
Studenti AI

Gli Istituti Filippin, con sede a Pieve del Grappa, nel Trevigiano, hanno annunciato l’attivazione del nuovo Liceo Scientifico con curvatura in “Intelligenza Artificiale e Scienza dei Dati”, un percorso che integra scienze applicate e tecnologie emergenti per formare studenti capaci di comprendere e governare il cambiamento digitale.

L’Istituto riferisce che si tratta di una novità assoluta per il Veneto: è infatti il primo liceo dedicato all’AI e alla Data Science tra le province di Treviso, Padova e Venezia, e uno dei pochi attivi a livello nazionale. L’indirizzo sarà operativo dal prossimo anno scolastico e verrà presentato in anteprima durante gli Open Days del 15 e 16 novembre.

Il nuovo percorso arricchisce il tradizionale Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con discipline e laboratori dedicati alla programmazione, analisi dei dati, machine learning, robotica e intelligenza artificiale applicata.

“Gli studenti”, si legge sul sito dell’Istituto, “potranno sviluppare competenze trasversali e capacità di analisi critica, affrontando temi che spaziano dall’etica digitale alla comprensione dei linguaggi naturali da parte delle macchine”

I laboratori interdisciplinari rappresentano il cuore della didattica: dai Big Data alla robotica intelligente, dalla computer vision all’arte generativa, le attività “mirano a unire la dimensione scientifica con la creatività e l’innovazione”.

La formazione sarà arricchita da collaborazioni con università, centri di ricerca, aziende ICT e startup tecnologiche, offrendo agli studenti la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula.

La presenza del College, con la sua formula di convitto e semiconvitto, permetterà inoltre di accogliere studenti provenienti anche da altre province e regioni interessati a questo percorso.

Foto di studenti
Foto di Istituti Filippin.

«Viviamo in un’epoca in cui algoritmi e piattaforme digitali modificano ogni aspetto della vita quotidiana, dal lavoro alle relazioni», commenta Sileno Rampado, dirigente dell’Istituto Filippin di Pieve del Grappa. «Non si tratta solo di insegnare a usare strumenti tecnologici, ma di fornire le chiavi per comprenderli, interpretarli e governarli. Con questo nuovo indirizzo vogliamo formare cittadini critici e consapevoli, pronti a entrare in un ecosistema digitale in continua evoluzione. La curvatura in Intelligenza Artificiale e Scienza dei Dati arricchisce il tradizionale Liceo Scientifico Scienze Applicate, integrando la solida formazione scientifica con laboratori pratici di programmazione, analisi dei dati, machine learning e riflessioni etiche sull’impatto dell’IA. Gli studenti potranno così affrontare problemi complessi attraverso un approccio multidisciplinare, mettendo in dialogo matematica, fisica, scienze naturali, lingue e discipline filosofiche e sociali».

