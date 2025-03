Offerte di primavera, il microfono Yeti Nano a 56 euro

Pubblicità

​Il microfono Logitech G Yeti Orb è attualmente in offerta su Amazon a 56 euro, rispetto al prezzo originale di 72 euro. Questo dispositivo compatto e versatile è ideale per applicazioni come podcasting, streaming su YouTube, sessioni di gioco su Twitch e videoconferenze su Zoom.​

Dotato di due capsule a condensatore proprietarie da 14 mm, il Yeti Nano offre una qualità audio di livello professionale. Supporta due pattern di registrazione: cardioide, per catturare il suono frontalmente con chiarezza e dettaglio, e omnidirezionale, per registrare suoni provenienti da tutte le direzioni, utile in situazioni con più partecipanti.

La risposta in frequenza del microfono varia da 20 Hz a 20 kHz, con una sensibilità di 4,5 mV/Pa a 1 kHz e una pressione sonora massima (SPL) di 120 dB con una distorsione armonica totale (THD) dello 0,5% a 1 kHz. Queste caratteristiche garantiscono una riproduzione sonora fedele e priva di distorsioni.

Il Yeti Nano include un’uscita cuffie con amplificatore integrato, offrendo un’impedenza superiore a 16 ohm, una potenza di uscita RMS di 130 mW e una risposta in frequenza da 15 Hz a 22 kHz. Il rapporto segnale/rumore è di 100 dB, assicurando un monitoraggio preciso e senza latenza durante le registrazioni.

Compatibile con Windows (7, 8.1, 10 o versioni successive) e macOS (10.10 o versioni successive), il microfono si collega tramite USB 2.0 o 3.0, rendendo l’installazione semplice e immediata.

Per chi è alla ricerca di un microfono affidabile e di alta qualità a un prezzo vantaggioso, il Logitech G Yeti Orb rappresenta un’opzione da considerare.