Razer Kiyo, camera con illuminazione per streamer e youtuber a solo 49,99€

Youtuber e streamer, tutti coloro che usano il computer per comunicare anche in video alzino le antenne: l’eccellente webcam Razer Kiyo va in forte sconto e la pagate solo 49,99 (invece che 109,99€) grazie ad un’offerta Amazon

Si tratta di un prodotto di grande qualità con alcune soluzioni molto particolari ed esclusive. Razer sottolinea ha Focus automatico incluso: Razer Kiyo si concentra sullo streamer in ogni momento, quindi non vi dovete preoccupare quando vi muovete o cambiate posizione o tenete qualcosa davanti alla telecamera

Razer Kiyo offre una risoluzione 1080P 30 FPS O 720P 60 FPS che secondo Razer permette di avere un quadro d’immagine nitido, chiaro, vibrante – ogni setup è come la sua personalità, ed entrambi dovrebbero assolutamente essere ripresi a merito ottimale per rendere i contenuti, con l’opzione di un frame rate alto di 60 FPS a 720p per video fluidi»

Passa facilmente dalla messa a fuoco automatica a quella manuale, seleziona diverse prestazioni o crea i tuoi profili, tra cui luminosità, contrasto, saturazione e bilanciamento del bianco – tutto tramite Razer Synapse 3

Con macOS la webcam è vista in modo del tutto trasparente, qualsiasi App la vede e la fa funzionare correttamente su diversi programmi come FaceTime, Skype, Teams, Camtasia e Photo Booth.

Tra i dettagli tecnici: risoluzione di 2,1 megapixel, campo di visione di 81,6°. Da notare anche l’anello luminoso per una illuminazione ottimale. Offre una luce 5600 K, bilanciata con la luce del giorno, che fornisce un’illuminazione uniforme senza il problema di dover ricorrere ad ulteriori apparecchiature. In più, è possibile regolare rapidamente il livello di luminosità semplicemente ruotando la luce, senza dover configurare il software.

Razer Kiyo è perfetta per chat, conferenze, riprese di video costerebbe 109,99 € ma Amazon oggi la propone a solo 49,99 € un prezzo più basso di quello di Razer che la presenta a 59,99€ in offerta.

