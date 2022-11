Black Friday, Moulinex Companion Touch XL, robot da cucina smart che cuoce a solo 699€

State furiosamente sfogliando il libro delle ricette per il pranzo di Natale e intanto sudate freddo nel pensare a pentole, padelle, fornelli e ingredienti che vagano in cucina? Andate su Amazon dove potete comprare un aiutante smart: il Moulinex Companion Touch XL in sconto a 899 € che diventano 699 € con l’operazione cashback di Moulinex.

Questo che vedete potrebbe sembrare un robot da cucina ma non è solo questo. Svolge infatti alcune delle funzioni tipiche dei classici frullatori e mixer ma nel contempo è anche in grado di cucinare quel che ci mettete dentro. La vasca infatti è anche una vera e propria pentola che cuoce mentre mescola.

In termini pratici infilate gli ingredienti nel Moulinex Companion Touch XL e lui fa tutto il resto mentre voi… fate altro. Con questo accessorio potrete preparare, ad esempio, risotti o minestre ma anche cuocere ragù, sughi e carne. È anche in grado di cucinare a vapore, rosolare e bollire. Non mancano le funzioni di impasto, lievitazione e sminuzzamento dei cibi.

La versione in sconto è la “top di gamma”. Non ha infatti un semplice pannello funzione ma uno schermo touch. Si collega il Companion alla rete Wifi e sul pannello touch scorreranno le ricette passo a passo; c’è anche un’apposita app per iPhone e Android che accompagna tutto il sistema. Ecco alcune delle funzioni del Moulinex Companion Touch

potenza da 1550 W

contenitore da 4.5 litri (3 L capacità di funzionamento)

Touch screen

14 programmi automatici e modalità manuale

ricette che si aggiorna ogni mese visibili dal touchscreen con preprazione passo dopo passo e video tutorial

Create e organizzate i ricettari personali tramite l’app da ritrovare sullo schermo del robot

Funzione “Nel mio frigo”, per consultare ricette personalizzate

include 5 accessori: Tritatutto, Lama per Impastare/Macinare, Frusta, Mixer e Cestello Vapore. Sono disponibili ulteriori accessori compatibili, tra cui grattugia 5-1 (per sminuzzare, grattugiare, tagliare a fette sottili o spesse, raschiare), vaporiera, mini recipiente per cottura, mini ciotola per pappe, bilancia connessa, borsa per trasporto e kit di miscelazione e impasto

Questo perfetto aiutante per la cucina costerebbe 1200 euro (prezzo ufficiale) si trova in sconto intorno ai 1000 euro. Amazon lo propone a 899 € che è già un prezzo top. Sfruttando la promozione cashback di Moulinex lo pagate solo 699 €

Click qui per comprare