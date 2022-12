Google Search, lo scorrimento continuo arriva su desktop

A più di un anno di distanza dal lancio su mobile, la stessa funzione di scorrimento continuo nelle ricerche di Google approda sul desktop. Questo significa che non bisogna più cliccare sul pulsante “Avanti” o su uno dei numeri in basso per passare alle pagine successive, ma basterà scorrere verso il basso per caricare automaticamente nuovi contenuti.

Questa funzione come dicevamo c’era già da tempo sull’app di Google per smartphone e tablet, e adesso viene implementata anche sulla versione desktop del motore di ricerca, indipendentemente dal browser in uso.

Come funziona

Come spiega la multinazionale di Mountain View al Search Engine Land, il sistema è progettato per caricare in questo modo i contenuti presenti in quelle che oggi sono 6 pagine di risultati di ricerca, superati i quali sarà necessario cliccare sul pulsante “Altri risultati” per caricare la sequenza successiva.

Perché è comodo

Oltre a rendere più coerente il funzionamento dell’interfaccia tra desktop e mobile, questa nuova soluzione mira a velocizzare la consultazione dei risultati ottenuti da una ricerca digitata su Google, perché basterà continuare a scorrere verso il basso (con due dita su un trackpad, con la rotella sui mouse) e senza dover andare a cercare il numerino in basso con il cursore.

Stiamo portando lo scorrimento continuo sul desktop in modo che gli utenti possano continuare a vedere i risultati di ricerca più utili con meno clic. A partire da oggi sarà ancora più facile trarre ispirazione, con più informazioni a portata di mano.

Scorrimento continuo di Google, quando arriva

In questa prima fase di lancio la funzione sarà disponibile soltanto per le query in inglese negli Stati Uniti, più avanti sarà estesa a più lingue e regioni.

Le ultime novità

Ricordiamo che soltanto il mese scorso Google ha introdotto una serie di novità, tra cui il miglioramento della ricerca di Gmail in Workspace e la ricerca con Live View, una funzione che va ad aggiungere una barra di ricerca al livello di realtà aumentata dell’app rendendo più facile trovare luoghi come bancomat, servizi e ristoranti. Per quanto riguarda le ricerche, Google ha aggiornato quelle per i Mondiali di calcio 2022.

Inoltre su Mac e Windows è arrivato il servizio Google One VPN tramite app e negli Stati Uniti sono arrivati i giochi Android su PC con Google Play Games.