Il gimbal DJI Osmo Mobile 4 in super sconto, solo 79 €

Se state cercando il gimbal perfetto per iPhone vi conviene andare subito su Amazon dove oggi trovate in sconto e al prezzo migliore del mercato, DJI Osmo Mobile 4

Del DJI Osmo Mobile 4 abbiamo detto tutto in questo articolo, nel contesto del quale vi spieghiamo perché lo riteniamo una scelta top quando lo scopo è quello di manovrare un telefono per riprese video sempre fluide e perfetto. Si tratta di un prodotto eccellente perchè prende le mosse dal’ DJI Osmo Mobile 3 che ha introdotto una serie di innovazioni come quella di essere pieghevole.

È possibile manovrarlo con un joystick e scegliere modalità di registrazione come Story, Sport, TimeLapse e Slow Motion. Come in precedenza, i vari grilletti consentono di ingrandire, bloccare e sbloccare l’orientamento della registrazione, e perfino passare ad una vista selfie.

Ovviamente, il meccanismo magnetico non è l’unica novità. DJI ha aggiunto anche alcune nuove funzionalità. In particolare, il Dynamic Zoom (che è simile alla funzione Dolly Zoom su Osmo Mobile 3 e Mavic 2 Zoom ) e la funzione “Clone Me” panorama, e “Spin shot” che consente di ruotare lo smartphone con il joystick.

DJI afferma che l’OM4 offre fino a 15 ore di durata della batteria, ma non è chiaro quante ore di rotazione possa sopportare. A livello estetico, chi possiede o ha provato Osmo Mobile 3, troverà familiare l’estetica di questo OM4, più o meno identico, tranne che per l’impugnatura

OM4 perfeziona l’esperienza del gimbal precedente grazie al nuovo sistema di montaggio, con le nuove funzionalità in-app e le modalità di scatto che ne rinnovano e rinfrescano l’utilizzo. Sono presenti anche tutte le funzionalità esistenti, come l’Active Track 3.0 e il controllo con i gesti.

Il DJI OM 5 costerebbe 100 euro su Amazon (ma in giro si trova a prezzi più alti) ma Amazon si supera e ve lo sconta del a 79 euro. È il prezzo più basso di sempre. Un vero sconto top…