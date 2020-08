Ecco DJI Osmo Mobile 4, da oggi solo OM4 con magnete ad aggancio rapido

Arriva DJI Osmo Mobile, che tra le prime novità porta con sé il cambio di nome. Non si chiamerà più così, ma semplicemente OM4. Probabilmente la società ha ritenuto il nome originale troppo lungo, ma questa non è l’unica grande novità che porta con sé il gimbal portatile per eccellenza.

Anzitutto, ricordiamo che la linea di DJI Osmo Mobile è quella che consente di registrare video fluidi e stabilizzati utilizzando lo smartphone. Non si tratta, dunque di un nuovo modello Pocket con camera integrata. La prima vera novità di OM4, rispetto al passato, è il sistema di aggancio dello smartphone.

Mentre i modelli precedenti avevano un morsetto in cui l’utente doveva “incastrare” il dispositivo, come sulla maggior parte dei gimbal in commercio, con OM4 si avranno due opzioni: un magnete da lasciare sul retro del telefono, o una clip magnetica simile al vecchio meccanismo di bloccaggio, ma si stacca dal gimbal e può essere lasciata accesa tra un utilizzo e l’altra.

Ovviamente, il meccanismo magnetico non è l’unica novità. DJI ha aggiunto anche alcune nuove funzionalità. In particolare, il Dynamic Zoom (che è simile alla funzione Dolly Zoom su Osmo Mobile 3 e Mavic 2 Zoom ) e la funzione “Clone Me” panorama, e “Spin shot” che consente di ruotare lo smartphone con il joystick.

DJI afferma che l’OM4 offre fino a 15 ore di durata della batteria, ma non è chiaro quante ore di rotazione possa sopportare. A livello estetico, chi possiede o ha provato Osmo Mobile 3, troverà familiare l’estetica di questo OM4, più o meno identico, tranne che per l’impugnatura.

Gran parte delle novità del gimbal sono concentrate, però, nell’app, con la conseguenza che molte non resteranno esclusive di OM4, ma che saranno a breve disponibili anche per la precedente edizione del gimbal. Ad esempio, funzioni come Zoom dinamico e Panorama “Clone Me” sono solo opzioni nell’app, quindi Osmo Mobile 3 sarà in grado di fornirle.

OM4 perfeziona l’esperienza del gimbal precedente grazie al nuovo sistema di montaggio, con le nuove funzionalità in-app e le modalità di scatto che ne rinnovano e rinfrescano l’utilizzo. Sono presenti anche tutte le funzionalità esistenti, come l’Active Track 3.0 e il controllo con i gesti.

OM4 è già disponibile all’acquisto in rete a 149 euro. Se il sistema di aggancio magnetico non vi entusiasma e volete risparmiare 50 euro, su Amazon Osmo Mobile 3 è disponibile a 98 euro. Click qui per comprare.