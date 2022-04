4 modi per trovare il proprio numero di telefono su iPhone

Non tutti ricordano a memoria il proprio numero di telefono. Può succedere o capitare di avere un momento di amnesia transitoria. Come fare per visualizzare il proprio numero di telefono su iPhone?

Primo metodo

Il primo metodo consiste nell’aprire Impostazioni e selezionare “Telefono”: il nostro numero compare alla voce “Il mio numero” (è anche possibile modificare eventualmente l’informazione).

Secondo metodo

Il secondo metodo consiste nell’aprire l’app Contatti e fare tap (premere) in alto sul proprio nome (“La mia scheda”): qui appaiono e possono essere modificate le proprie informazioni personali. L’app Contatti crea automaticamente una scheda contatto per noi; possiamo modificare le informazioni in questione, usare un’altra immagine e aggiungere un soprannome che Siri userà al posto del nostro nome di battesimo.

Terzo metodo

Il terzo metodo consiste nel collegare l’iPhone al computer. Sui Mac più recenti aprendo il Finder: dopo lo sblocco (per consentire l’uso sul computer) il telefono compare nella barra laterale delle finestre del Finder; dopo avere fatto click sull’icona laterale, appare sulla destra la sezione dedicata all’iPhone e da qui è possibile cliccare più volte sul nome del telefono per visualizzare IMEI, numero di serie, modello del telefono e numero di telefono.

Quarto metodo

Il metodo che è forse il più banale e semplice di tutti consiste nel chiedere a SIri. “Ehi Siri, qual è il mio numero di telefono?”: apparirà la scheda contatti con tutti i numeri specificati. È solo un esempio delle tantissime cose che è possibile chiedere a Siri.

