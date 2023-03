Sconto per disco WD MyBook 6TB, solo 129,99€ su Amazon

Se avete bisogno di spazio e avete intenzione di spendere il meno possibile affidandovi un disco tradizionale, che ne dite di un disco MyBook WD da 6 TB a solo 1293,90€? L’offerta è una di quelle che sono apparse oggi su Amazon e che potrebbe essere di particolare interesse per chi cerca il massimo spendendo il meno possibile.

Il disco in offerta è un prodotto ben conosciuto con connettore tradizionale, quindi USB 3.0 (compatibile ovviamente con USB 2.0). Offre funzione di backup automatico con il software WD Backup incluso, ma è anche compatibile con Time Machine, offre protezione tramite password e crittografia hardware e integra il software WD Discovery per WD Security, per importare contenuti dai social media e account di cloud e WD Drive Utilities. È facile da utilizzare e ha una buona velocità comparabilmente alla tecnologia. Su alcuni siti che hanno svolto test sulle prestazioni il trasferimento è stato misurato in lettura a 171.59MB/s e in scrittura a 171.27MB/s.

La capacità è il vero punto di forza di questo disco. Si tratta di ben 6 GB, ideali per chi desidera memorizzare significative quantità di immagini o un buon numero di filmati ad alta risoluzione. Ottimo anche per i back up di Time Machine, come abbiamo accennato poco sopra.

Normalmente sul mercato è difficile trovare questo disco su internet sotto il 150 euro. Nei negozi attendetevi di pagarlo anche 180 euro o giù di lì. 129,99 euro è il prezzo più basso cui l’abbiamo visto ultimamente