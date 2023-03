Philips Hue Ambiance Adore, luce da bagno smart a quasi metà prezzo, solo 124€

La lampada da bagno smart, Philips Ambiance Adore è quasi a metà prezzo su Amazon: 124 euro invece che 219 €.

Di questa lampada abbiamo parlato al momento del suo lancio. Si tratta di un accessorio che appartiene all’ecosistema Hue, quindi parliamo di una lampada connessa con supporto Bluetooth che però nasce proprio per il bagno ed essere collocata sopra lo specchio.

La sua luce da 40W può essere variata da bianco, da caldo a freddo, potendo anche scegliere diversi preset, tra energia, concentrazione, relax e lettura. Si potrà così scegliere di passare da una luce calda ad una fredda in qualsiasi momento.

Da notare che come altre lampade Hue, Ambiance Adore appartiene al “nuovo lotto” di lampade Hue compatibili direttamente con la funzionalità Bluetooth, e che dunque non necessitano di bridge per il corretto funzionamento, sebbene possa essere naturalmente abbinata al bridge venduto separatamente, ma che magari l’utente ha già in suo possesso. Per controllarla, in ogni caso, è sufficiente l’applicazione bluetooth su smartphone, oppure anche tramite comandi vocali Alexa e Assistente Google.

Differisce da tutto il resto per la forma, stuidiata apposta per essere applicata a muro sopra uno specchio, e per il fatto che è IP44 quindi resistente all’umidità e al vapore tipici di un ambiente come il bagno. La lampada Hue Ambiance Adore è stata lanciata a 229 €. È poi scesa di prezzo ma nessuno la presenta a 124 come Amazon