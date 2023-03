ll robot tagliaerba STIGA A1500 con guida autonoma e GPS per fare a meno dei fili perimetrali

Il robot tagliaerba autonomo STIGA A 1500 è il frutto della ricerca del principale produttore e distributore europeo di macchinari e attrezzaturee da giardino è in commercio sul nostro e combina 30 brevetti, la guida autonoma, il GPS per gestire una superficie che non ha bisogno di stendere fili perimetrali e si adatta all’uso variabile del vostro giardino per ottimizzare un taglio uniforme.

Un GPS fuori dal comune

Stiga A1500 è il primo tagliaerba che combina il GPS RTK (migliora l’affidabilità del segnale anche in presenza di ostacoli) con la tecnologia brevettata di guida Active Guidance System (AGS) di STIGA, per prevedere la disponibilità del segnale GPS e eseguire le sue routine di taglio senza interruzioni e garantire prati più uniformi e curati.

Il robot rimedia ai problemi come quello della perdita del segnale GPS, qullo dei fili perimetrali poco flessibili e dei segnali radio bloccati, che portavano a percorsi non ottimizzati con spreco di energia e tempo: altri robot passano più volte nello stesso posto, tagliano eccesivamente o richiedono o l’intervento umano che annulla tutta la comodità di disporre di uno strumento automatico.

Con AGS inoltre il robot tagliaerba autonomo STIGA apprende e ricorda dove la ricezione GPS è debole o interrotta e traccia i punti ciechi nel giardino per pianificare ogni giorno il percorso di taglio più efficace, prevedendo esattamente dove e quando tagliare.

Efficienza Energetica e taglio intelligente

Disponibile da oggi presso rivenditori selezionati, il robot tagliaerba autonomo STIGA è dotato anche della tecnologia STIGA ePower che permette una lunghissima durata della batteria: ll tagliaerba STIGA più efficiente sul mercato funziona più a lungo tra una carica e l’altra, prendendosi cura del prato in soli due cicli di taglio al giorno. A seconda del modello, il tagliaerba è dotato di quattro o sei lame in acciaio al carbonio, che ruotano fino a 2850 giri/min per prestazioni di taglio elevate.

Anche dopo 4 anni di utilizzo costante la batteria continua a lavorare all’80% della sua capacità.

Le lame affilate e i cicli di taglio ridotti danno all’erba il tempo di risanarsi e guarire in modo naturale. L’erba rimane più sana e morbida e non si creano punte gialle.

Niente confini fisici e massima adattabilità anche grazie all’app per iOS e Android

Il robot tagliaerba autonomo STIGA utilizza una mappatura virtuale basata su GPS invece che sui fili perimetrali. Non essendoci confini fisici, il perimetro può essere modificato senza problemi in base al layout del giardino; che si voglia aggiungere una zona barbecue in estate o far crescere di più la vegetazione a seconda dei cicli stagionali.

Il perimetro può essere modificato tramite l’app STIGA GO che permette di controllare le funzioni e lo stato del robot. Attraverso l’app si possono anche gestire la configurazione, la programmazione, la suddivisione in zone, i modelli di taglio, la regolazione dell’altezza di taglio, la segnalazione degli ostacoli e delle zone da evitare, la pulizia dei bordi e l’integrazione dell’assistente vocale in pochi clic.

In sintesi:

Tecnologia brevettata STIGA Active Guidance System per prevedere la disponibilità del segnale GPS e tagliare l’erba in modo efficiente

Connessione 4G e STIGA could per una comunicazione continua

Senza filo perimetrale. L’installazione è virtuale e si effettua con la app STIGA.GO per iOS e per Android

Efficienza di taglio grazie a diversi sistemi di taglio organizzato

Totalmente gestibile tramite la App STIGA.GO.

Integrato con Alexa. Perfettamente bilanciato su tutti i terreni fino al 45% (24°) di pendenza

STIGA A1500 può coprire prati con una estensione fino a 1.500 mq e un con durata di taglio max di 2.5 ore.

Il robot tagliaerba A 1500 autonomo creato da STIGA è disponibile presso rivenditori selezionati consultabili sul sito www.stiga.com.