Stiratrice verticale Philips Serie 3000 S perfetta per il viaggio, solo 17,99 €

Su Amazon trovate in offerta la Philips Serie 3000 Stiratrice verticale a vapore, indicata per chi cerca un modo veloce per eliminare le pieghe dai vestiti senza usare il ferro tradizionale. Costa solo 17,99€ invece di 44,99€.

Compatta, pieghevole e pronta all’uso in pochi secondi

La Philips Serie 3000 ha un design pensato per chi ha poco spazio e ha bisogno di stirare in modo pratico anche fuori casa. La struttura pieghevole consente di infilarla facilmente in una valigia o in un cassetto.

È leggera, maneggevole e si scalda in pochi secondi, permettendo interventi rapidi prima di uscire o durante un viaggio. Il punto di forza è la piastra SmartFlow: può essere usata direttamente sui vestiti senza timore di rovinarli, grazie alla distribuzione uniforme del calore.

Funzione igienizzante e vapore continuo

Oltre a eliminare le pieghe, il getto di vapore ad alta temperatura consente di neutralizzare odori e ridurre fino al 99,9% dei batteri dai tessuti.

Questo la rende utile non solo per capi stropicciati ma anche per chi vuole rinfrescare vestiti tra un lavaggio e l’altro. È efficace sia in verticale che in orizzontale, così da trattare anche zone più difficili come spalle, maniche, colletti o tendaggi appesi.

Serbatoio estraibile e uso flessibile

Il serbatoio integrato da 120 ml offre un’autonomia sufficiente per trattare un completo o più capi leggeri senza doverlo riempire. Si rimuove con un gesto per il rabbocco e si pulisce facilmente.

Il cavo di alimentazione lungo e l’impugnatura ergonomica facilitano l’uso anche in ambienti piccoli come bagni o stanze d’albergo. Tutto è pensato per garantire un utilizzo veloce e senza complicazioni.

Il prezzo passa da 44,99€ a 17,99€ su Amazon

Sto caricando altre schede...