Avete bisogno di tenere in forma la batteria dell’auto o, più probabilmente, quella della moto parcheggiata in garage? Non vi fidate di prodotti di marchi sconsciuti e provenienti dalla Cina. Oggi è il giorno fortunato… Su Amazon oggi va in

Black Friday, batteria sempre in forma con mantenitore di carica CTEK MXS 5.0 in sconto a 67,39€sconto a 67,39 €, il Ctek MXS 5.0 probabilmente il più popolare ed efficiente tra i mantenitori di carica sul mercato.

Il Ctek MXS 5.0 (che mettiamo al primo posto nella nostra lista dei migliori mantenitori di carica) è un prodotto popolarissimo, probabilmente il più venduto, per la sua qualità e il rapporto tra prezzo e qualità stessa, in questa categoria.

Nasce dall’esperienza di una azienda svedese che ha creato il primo caricabatterie intelligente del mondo e offre funzioni avanzate. Non solo, infatti, una volta connesso contribuisce a mantenere la batteria carica e in efficienza analizzando costantemente il livello di potenza che essa è in grado di erogare, ripristinandola al livello ottimale ma oltre a questo offre

Uscita a 5A (batterie da 1.2-160Ah)

modalità RECOND ripristina le batterie scariche o completamente scariche.

Modalità AGM: programma di ricarica dedicato per batterie AGM per garantire un tempo di ricarica più rapido e ottimizzare la durata della batteria.

Funzione di desolfatazione

Compensazione della temperatura integrata in condizioni climatiche estreme di caldo o freddo

Mantenimento flottante/a impulsi brevettato: rende il caricabatterie adatto al mantenimento della batteria a lungo termine

programmi di ricarica rapidi e completamente automatici

Il caricabatterie ha un sistema proprietario CONNECT che consente di collegare rapidamente e facilmente il caricabatterie alla batteria del veicolo, è adatto per uso esterno, essendo antiurto, esistente agli spruzzi e resistente alla polvere.

Il caricabatterie Ctek MXS 5 costerebbe 155,99 €. Spesso lo si trova in sconto intorno a 85/90 euro ma oggi Amazon si supera e lo presenta a 67,39 €, un prezzo da prendere al volo.