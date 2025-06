Xiaomi Redmi Watch 4 in sconto a 59,99€, elegante, smart e super conveniente

Se cercate uno smartwatch completo e curato nei dettagli, il Redmi Watch 4 di Xiaomi è la scelta giusta: oggi è in offerta a 59,99€ invece di 99,99€, con un risparmio di ben 40 euro.

Appena indossato, il Redmi Watch 4 vi sorprenderà per il suo schermo AMOLED da 1,97 pollici, luminoso e perfettamente visibile anche sotto il sole. Il corpo in alluminio e la corona digitale offrono una sensazione premium che non ha rivali in questa fascia di prezzo. Inoltre, la resistenza all’acqua fino a 5 ATM vi consente di usarlo senza preoccupazioni durante sport acquatici o giornate piovose.

Questo smartwatch è pensato per accompagnarvi in ogni momento della giornata: potrete monitorare il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, il sonno e persino i livelli di stress. Con oltre 150 modalità sportive, si adatta facilmente a ogni tipo di allenamento.

E grazie alle notifiche smart, resterete sempre aggiornati su chiamate, messaggi e app, anche durante una corsa o una riunione.

Spendere meno non significa rinunciare alla qualità: a soli 59,99€, il Redmi Watch 4 vi offre funzionalità paragonabili a modelli ben più costosi. Il risparmio di 40€ sul prezzo di listino lo rende una delle proposte più vantaggiose del momento, con una batteria che arriva fino a 20 giorni di autonomia e miglioramenti notevoli rispetto al modello precedente. Un acquisto intelligente per chi vuole il meglio al giusto prezzo.



Scoprite questo smartwatch a 59,99€ su Amazon.