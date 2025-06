Con il nuovo trailer di F1 Brad Pitt ti fa tremare le mani

Apple ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale del film F1 – in uscita al cinema il 25 giugno – e ha introdotto una innovazione: il trailer è aptico. Chi lo guarda dall’app Apple TV su iPhone, con iOS 18.4 o versioni successive, sentirà vibrare il telefono in sincronia con le immagini.

Il feedback tattile accompagna momenti precisi del video. Quando la monoposto accelera, frena, scivola o passa sui cordoli, il motore si percepisce anche nella mano. È una forma di interattività nuova, che sfrutta l’hardware degli iPhone per rendere un contenuto promozionale più “fisico”, dimostrando anche la precisione del motore aptico e la sincronizzazione tra software e video.

Per provarlo, basta aprire l’app Apple TV su iPhone, toccare la sezione Apple TV+ nella parte superiore, scorrere verso il basso e cercare il banner dedicato a F1 – Trailer (Aptico). Il contenuto si riproduce in modalità standard, ma chi ha un iPhone aggiornato riceve anche il feedback aptico in tempo reale.

Una strategia di marketing a tutto gas

Il trailer aptico non è un esperimento isolato, ma parte di una campagna promozionale a tutto campo che Apple ha costruito con grande attenzione attorno a F1, il suo primo vero blockbuster cinematografico.

Solo per parlare di quanto accaduto recentemente, alla WWDC 2025, F1 è stato protagonista di una scena con Craig Federighi, mentre corre sul tetto di Apple Park alla guida della monoposto APXGP (ovviamente con CarPlay come sistema di controllo). In una scena volutamente comica, si è tolto il casco svelando la sua iconica capigliatura gonfia e scompigliata.

Ma la promozione era iniziata già prima, in modo più sottile ma altrettanto strategico. Durante il weekend del Gran Premio di Monaco, Apple aveva aggiornato l’app Mappe con un’animazione dedicata: chi esplorava la zona del circuito riceveva una schermata con immagini in 3D del percorso.

Il progetto di F1 è uno dei più ambiziosi di sempre per Apple nel campo cinematografico. Già nel 2022 Apple aveva ufficializzato il film con Brad Pitt e Joseph Kosinski dietro la macchina da presa, anticipando un coinvolgimento diretto con il mondo della Formula 1. Il titolo è stato confermato nel 2023, mentre le riprese si sono concluse a inizio 2024 dopo mesi di lavoro tra piste reali e sessioni integrate durante i Gran Premi.

La produzione è in collaborazione diretta con la Formula 1, e infatti anche sul sito ufficiale della Formula 1 è attiva una sezione dedicata al film.

F1 potrebbe anche rappresentare l’ultimo grande film prodotto da Apple pensato principalmente per le sale cinematografiche, prima di un possibile cambio di strategia verso contenuti più orientati allo streaming.

Una trama in poche parole

Brad Pitt interpreta un ex pilota di Formula 1 che torna in pista per fare da mentore a una giovane promessa, aiutando una scuderia in difficoltà a competere contro le grandi del campionato. Il film è diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), con la produzione di Jerry Bruckheimer, e include riprese effettuate durante veri Gran Premi, tra box autentici e paddock reali.

Dove e quando vedere F1

Il film arriverà nei cinema italiani il 25 giugno 2025, distribuito da Warner Bros. Successivamente sarà disponibile anche su Apple TV+, come produzione originale. Si può già esplorare il sito f1ilfilm.it, dove oltre al trailer, ci sono gli orari e le sale dove sarà proiettato il film in Italia, oltre a gallerie, schede e informazioni aggiornate.

Nell’attesa, chi ha un iPhone aggiornato a iOS 18.4 può già provare il primo trailer aptico della storia. Un assaggio tattile di un’estate ad alta velocità.