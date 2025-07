Sconto sul ventilatore Rowenta Turbo Silence Extreme, solo 75,99 €

Su Amazon trovate in offerta Rowenta Turbo Silence Extreme+ QV5041: un ventilatore progettato per il raffrescamento efficiente degli ambienti domestici. Il prezzo scende a 75,99€ invece di 119,99€.

Design compatto e tecnologia Turbo Silence

Il ventilatore Rowenta Turbo Silence Extreme+ combina un formato da tavolo compatto con un motore potente capace di generare un flusso d’aria fino a 3,4 m/s, utile per ambienti medio-piccoli come camere da letto, salotti o uffici. La struttura solida e il design a griglia metallica garantiscono una buona diffusione dell’aria, mantenendo al tempo stesso una certa maneggevolezza nel trasporto. L’oscillazione orizzontale fino a 120° e verticale fino a 90° consente una distribuzione uniforme dell’aria in tutta la stanza, senza necessità di regolare manualmente la direzione.

Silenziosità e risparmio energetico

Un punto di forza del modello è la modalità Silent Night, che riduce la rumorosità fino a 22 dB(A), permettendo l’uso anche durante il sonno o in contesti che richiedono silenzio, come studi o call da remoto. Secondo i test interni Rowenta, questo ventilatore consuma fino al 50% in meno di energia rispetto al modello VU2330F2, mantenendo lo stesso livello di prestazioni in termini di portata d’aria. Questo si traduce in una minore incidenza sulla bolletta elettrica, specialmente nei mesi più caldi in cui l’utilizzo è continuo.

Inoltre, è garantita la riparabilità per 15 anni a un prezzo contenuto, grazie alla rete internazionale di oltre 6.000 centri assistenza. Una scelta sostenibile che contribuisce a prolungare la vita del prodotto e a ridurre gli sprechi.

Il prezzo di listino per Rowenta Turbo Silence Extreme+ QV5041 è di 119,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a 75,99€.

