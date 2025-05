Il megaschermo Samsung QLED 98 pollici per Champions e cinema con 300€ di sconto

Immagine realizzata con ChatGPT

Pubblicità Il Samsung QE98Q80CATXZT QLED 4K Smart TV da 98″ è in offerta a 2.799,00€ su Amazon, con uno sconto extra di 300€ usando il codice CHAMPIONS300, arrivando così a un prezzo finale di 2.499,00€: potete scoprirlo subito seguendo questo link su Amazon a 2.799€ con sconto di 300€. Specifiche tecniche di alto livello per un’esperienza premium Il Samsung QE98Q80CATXZT è un TV QLED con risoluzione 4K che fa leva sul Processore Neural Quantum 4K dotato di intelligenza artificiale, capace di ottimizzare ogni scena per offrire una definizione video eccezionale. La tecnologia Quantum Dot assicura un 100% di volume colore, garantendo oltre un miliardo di sfumature per immagini mozzafiato. Il sistema Supersize Picture Enhancer sfrutta l’AI per migliorare la profondità sulle superfici più ampie, mentre il Quantum HDR+ regala una qualità cinematografica con colori brillanti e contrasti intensi. Il design SuperSlim si adagia perfettamente alla parete, trasformando il salotto in una sala spettacoli. L’alleato perfetto per il tifo e le serate di calcio Per chi vuole vivere al massimo la finale di Champions League Inter vs Real Madrid, questo schermo gigantesco è perfetto per radunare gli amici e tifare insieme. Il sistema audio Dolby Atmos sfrutta speaker disposti su quattro lati e sul retro, offrendo un suono multidimensionale immersivo. La tecnologia OTS Lite sincronizza l’audio con l’azione sullo schermo, mentre la funzione Q-Symphony permette di combinare alla perfezione la soundbar (non inclusa) con gli altoparlanti integrati, creando un’atmosfera da stadio. Cinema, gaming e controllo smart per tutta la casa Oltre al calcio, il QE98Q80CATXZT offre un’esperienza di cinema domestico senza pari. Il Gaming Hub consente di accedere ai giochi in modo facile e veloce, mentre lo Smart Hub organizza tutti i contenuti preferiti, dai film ai programmi TV. Grazie a SmartThings, la TV diventa un centro di controllo per gestire i dispositivi smart di casa, tutto direttamente dallo schermo. Con uno sconto di 300€, questa offerta rappresenta un’occasione unica per chi cerca un televisore di dimensioni estreme e prestazioni avanzate. Non lasciatevi sfuggire il Samsung QE98Q80CATXZT QLED 4K Smart TV da 98″ in offerta su Amazon a 2.799€ con sconto di 300€ per portare a casa il massimo dell’intrattenimento, dal calcio al cinema. Per avere questo prezzo aggiungete nel carrello i codice CHAMPIONS300

