Sconto Satechi Pro, il vero caricabatterie universale da 108W: solo oggi 54,99€

Se vi serve un vero caricabatterie universale, capace di ricaricare ogni cosa incluso un MacBook Pro 16″ e un iPhone insieme alla loro massima velocità, andate su Amazon dove oggi trovate in sconto a solo 54,99 € (invece che ) Satechi Pro, un accessorio da ben 108W, il più potente che abbiamo mai visto in circolazione da abbinare al Il cavo USB-C su USB-C (per il Mac) a 18 euro invece che 22,50€ (sconto 15% + coupon) e al Il cavo USB-C su Lightning (per l’iPhone o l’iPad) 17 euro invece che 19 (sconto 20%).

Il caricabatterie l’abbiamo per la prima volta notato all’ultimo Ces di Las Vegas. Ha due porte USB-C più due porte USB-A. Una delle due porte USB-C ha una uscita di ben 90W, praticamente la stessa del caricabatterie da 91W di Apple. La seconda ha una uscita di 18W, anche qui una potenza simile a quella del caricabatterie di Apple da 20W. Ricordiamo che iPhone si ricarica proprio a 18W. Le due porte, al contrario di quel che accade in altri prodotti possono funzionare contemporaneamente alla massima potenza alimentando due dispositivi che possono essere un MacBook Pro o un MacBook Air al massimo delle sue potenzialità, un iPhone di ultima generazione oppure anche un iPad Pro (30W).

A disposizione ci sono poi altre due porte USB tradizionali capaci di fornire ciascuna 2,4A (12W in totale), interessanti per ricaricare mouse, tastiere, cuffie, altoparlanti e così via.

Il caricabatterie Pro di Satechi è caratterizzato da una scocca esterna metallica che promette un’ottima dissipazione del calore, è realizzato con materiali durevoli e resistenti al calore ed è conforme alle normative CE, ETL, USBIF e FCC per garantire una ricarica sicura e senza problemi.

Questo caricabatterie vi permette di risparmiare molto. Basti pensare che il caricabatterie da 91W di Apple costa 85 euro e quello da 20W costa 25 euro. Quello di Satechi, in offerta del giorno, costa solo 54,99€. Se vi servono anche i cavi, grazie ad una promozione potete comprare in sconto anche