Spopolano i cloni dei caricatori MagSafe di Apple, e la fregatura è dietro l’angolo

Non fatevi confondere dalle immagini pubblicitarie, perché non tutti quelli che in questo momento trovate tra le pagine di Amazon e di Ebay non sono i caricatori MagSafe originali Apple. Lo si capisce anche dal prezzo, che è molto più basso rispetto a quello di listino ufficiale, ma è l’assenza di una certificazione MFi il motivo principale per cui è meglio starne alla larga.

Eppure l’imitazione è praticamente perfetta. Del caricatore MagSafe di Apple, quello che per forma e dimensioni potremmo definire il fratellone maggiore del caricatore per Apple Watch, ci sono due diverse tipologie di cloni attualmente in commercio. Su Amazon, per 25,99 euro, c’è la versione meno credibile perché la spina è una tradizionale USB-A anziché l’USB-C che usa Apple. L’assenza di quest’ultima per altro ci dice chiaramente che la ricarica rapida a 15W non potrà mai essere supportata per via del collo di bottiglia legato alla tecnologia USB-A.

Eppure l’imitazione è più che riuscita. Oltre al design praticamente sovrapponibile, ci sono i magneti che facilitano l’allineamento sul dorso degli iPhone della serie 12 e pare che il produttore sia riuscito perfino a richiamare sullo schermo la caratteristica animazione di Apple quando viene correttamente collegata la piastra MagSafe originale. Peccato perché a quel prezzo viene pure incluso il caricatore QC 3.0, che presumibilmente offre la più lenta ricarica a 7.5W. Come dicevamo su tutti manca la certificazione MFi, quindi anche se design e prezzo possono attirare, il nostro consiglio è di starne vivamente alla larga.

Dello stesso caricatore MagSafe c’è una seconda imitazione su Ebay, più riuscita della precedente, perché c’è perfino la spina USB-C e il cavo, per colore e design, è identico a quello di Apple. Anche le dimensioni solo le stesse, precise al millimetro (54mm). Ma anche qui, diffidate dall’imitazione: di etichetta MFi non ven’è traccia e per 10 euro difficilmente si tratta del vero MagSafe, che Apple vende invece a 45 euro.

Addirittura su Ebay c’è anche la copia spudorata del Duo MagSafe, che viene venduta per poco più di 22 euro mentre sappiamo bene che per portarsi a casa l’originale bisogna sborsarne 149. Tutt’altro che affidabile, anche qui, non solo per l’assenza della certificazione Apple ma proprio per la tecnologia che dovrebbe garantire la ricarica rapida e sicura di iPhone e Apple Watch insieme: a questo prezzo difficilmente si riceverà un prodotto sicuro e affidabile.