Aria sana in casa con Amazon Smart Air Quality Monitor, oggi scontato a 62,99€

In questa giornata di promozioni Amazon, per la prima volta va in sconto l’Amazon Smart Air Quality Monitor, un dispositivo smart che monitora la qualità dell’aria all’interno degli ambienti chiusi oggi offerto a 62,99€

Si tratta, come praticamente tutti gli accessori Amazon, di un dispositivo Alexa. Sarà infatti l’assistente virtuale associato a un qualunque dispositivo Echo per il controllo vocale a fornire i valori dell’aria in qualsiasi momento, con domande del tipo “Alexa, com’è la qualità dell’aria interna?” oppure “Alexa, quanti gradi ci sono in camera da letto?”. L’analisi avviene tenendo conto di cinque fattori: particolato, composti organici, monossido di carbonio, temperatura e umidità dell’aria.

Chi non possiede un dispositivo Echo oppure quando non ce n’é uno disponibile a portata di mano, tutti i dati e le rilevazioni forniti da Amazon Smart Air Quality Monitor risultano disponibili e consultabili all’interno dell’app Alexa per iPhone e dispositivi Android. Qualora la qualità dell’aria dovesse essere scarsa, si riceve una notifica dal dispositivo Echo associato o sull’App Alexa in modo da poter agire, ad esempio, aprendo una finestra o pulendo le bocchette d’areazione.

Il meglio possibile da Amazon Smart Air Quality Monitor, si ottiene quando viene abbinato ad un dispositivo Echo Show (anche questi in sconto). A quel punto ad si ottiene una visione dettagliata dell’indice di qualità dell’aria, direttamente sulla schermata iniziale. Alexa può anche fare un annuncio quando rileva un cambiamento nella qualità dell’aria.

Amazon Smart Air Quality Monitor costerebbe 80 euro, ma viene offerto a 62,99 euro. Sono disponibili in forte sconto anche due bundle