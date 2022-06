Tastiere Apple con Touch ID, con lo sconto del 30% sono al minimo storico

Su Amazon sono giorni di sconti per le tastiere Apple. Non sono in ribasso solo la smart e la Magic Keyboard per iPad 11″, la Magic Keyboard per iPad 12″di quarta generazione ma anche la tastiera Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico e quella senza tastierino ma sempre con touch ID che hanno come le precedenti citate un ribasso del 30%, il maggiore mai visto.

Queste periferiche sono state introdotte quando sono arrivati i primi iMac M1 24 pollici durante l’evento Spring Loaded: ora a distanza di più di un anno per la prima volta vanno in ribasso anche se solo nella versione in bianco (alcuni modelli hanno il colore degli iMac, ma non sono in vendita su Amazon)

La loro particolarità principale è nel sistema di autenticazione con Touch ID, un lettore di impronte digitali che Apple ha reso popolare con gli iPhone ma che successivamente è stato introdotto su un largo numero di dispositivi, inclusi i Mac portatili. Collegando questa tastiera ad un Mac compatibile, in sostanza tutti i Mac con processore M1 o M2, sarà possibile evitare l’uso di passaword sia per accedere al sistema operativo che per siti che richiedono un’autenticazione.

Due i modelli disponibili per l’acquisto in sconto su Amazon: quello meno costoso, Magic Keyboard con Touch ID al prezzo di 111 euro (invece che 159 €) e quella oppure la versione estesa dotata anche di tastierino numerico che Amazon vi offre a 129 € (invece che 185 €).

Come abbiamo accennato, le Magic Keyboard con Touch ID, con e senza tastierino numerico, cono compatibili unicamente con i Mac con processore Apple Silicon M1 e M2. Se usate in abbinamento a Mac Intel o altri computer la tastiera funziona ma senza il supporto per Touch ID. In alternativa potete comprare sempre in sconto a 93 € (invece che 135€ la versione precedente che ha un cavo USB-A più comodo se avete vecchi Mac.