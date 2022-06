iPhone 14 con display Always-On mostrerà i widget nella schermata di blocco

Una delle – presunte – novità degli iPhone 14 Pro dovrebbe essere la funzionalità always-on per il display che, alla stregua di quanto permettono gli Apple Watch più recenti, permetterà di mostrare l’ora e altre informazioni utili senza bisogno di sbloccare il telefono.

Il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”, riferisce che la funzione Sempre Attivo dei nuovi iPhone include il supporto per la nuova schermata di blocco di iOS 16 con widget per il meteo, fitness e altri ancora.

“Come l’Apple Watch, l’iPhone 14 Pro consentirà di visualizzare widget con il meteo, calendari, borsa, attività e altri dati con la luminosità dello schermo e il frame rate che rimane al minimo”, scrive Gurman spiegando ancora che “ci saranno impostazioni – come su Apple Watch – che impediranno la visualizzazione a chiunque di dati sensibili sulla schermata di blocco”.

Il display always-on dovrebbe consentire di visualizzare data, ora e mostrare un indicatore delle notifiche non lette. Così come avviene su Apple Watch 5 e seguenti, è probabile che Apple permetterà all’utente di decidere se attivare o no questa funzionalità dalle Impostazioni.

Si dice che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max offriranno la tecnologia LTPO con un refresh rate variabile del display che potrà partire da 1Hz quando il dispositivo è inattivo – utile per esempio per mostrare l’ora- e arrivare fino al massimo di 120Hz per i contenuti più dinamici come film, video e giochi. Al pari di quanto avviene con Apple Watch 5 e successivi dotati di schermo LTPO (low-temperature polycrystalline oxide), si potrebbe ottenere un display always‑on, sempre acceso e visibile, funzionalità possibile dal bassissimo consumo del refresh rate a 1Hz.

I nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro dovrebbero essere presentati a settembre. Tutto quello che sappiamo dei futuri iPhone 14 Pro è riassunto in questo articolo.