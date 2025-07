Prime Day, torcia Anker da 900 lumen in sconto a 24,99 €

Amazon sconta oggi la Anker Torcia LED LC90, un accessorio pensato per escursioni, campeggio e uso domestico. Il prezzo passa da 39,99€ a 24,99€, offrendo caratteristiche utili per l’illuminazione a lunga distanza anche in condizioni difficili.

Fascio regolabile e luminosità fino a 900 lumen

La torcia Anker LC90 è dotata di un LED Cree che fornisce un’illuminazione potente fino a 900 lumen, sufficiente per illuminare chiaramente fino a 300 metri di distanza. Il fascio è regolabile da ampio a concentrato, con una ghiera scorrevole facile da usare anche con una sola mano. Sono disponibili cinque modalità di illuminazione: alta, media, bassa, strobo e SOS, utili in diverse situazioni, dal trekking all’emergenza in auto.

Corpo in alluminio e protezione IP65

Il corpo della torcia è realizzato in lega di alluminio di grado militare con trattamento antiscivolo e resistenza agli urti. La certificazione IP65 garantisce protezione da polvere e spruzzi d’acqua, rendendola adatta a condizioni atmosferiche avverse. L’impugnatura ergonomica e la finitura opaca assicurano una presa sicura anche con mani bagnate o guanti, ideale per utilizzi prolungati all’aperto.

Batteria ricaricabile e lunga autonomia

La batteria da 3350 mAh agli ioni di litio inclusa permette un’autonomia fino a 6 ore con luminosità costante. Si ricarica tramite micro-USB e l’indicatore LED segnala lo stato della carica. La confezione comprende anche il cavetto di ricarica e il cinturino da polso. Grazie alla tecnologia Anker, la ricarica avviene in modo sicuro e stabile, senza surriscaldamenti.

Il prezzo di listino della Anker Torcia LED LC90 è di 39,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a 24,99€, con uno sconto di 15€ rispetto al prezzo originale.

