Prime Day, valigetta attrezzi Bosch con cricchetti, solo 9,99 euro

Amazon propone oggi Bosch 26 pz. Set di Bit di Avvitamento con Cricchetti a prezzo scontato: da 25,50€ si passa a 9,99€.

Composizione completa e compatibilità universale

Il set Bosch da 26 pezzi include 19 bit da 25 mm (tra cui PH, PZ, Torx, esagonali e a intaglio), 4 bussole di varie dimensioni, un portabit magnetico universale con attacco Quick Change, un adattatore per bussole e un cricchetto reversibile. Il codolo esagonale da 1/4″ garantisce la compatibilità con la maggior parte degli utensili elettrici e manuali in commercio.

Cricchetto reversibile e codifica a colori

Il cricchetto in dotazione consente la rotazione destrorsa e sinistrorsa, utile per operazioni rapide in spazi ristretti. I bit sono dotati di codifica a colori che consente un’identificazione veloce della punta corretta durante il lavoro. Questo semplifica le operazioni di montaggio, installazione o riparazione in casa e in officina.

Cofanetto trasparente e portatile

Tutti gli accessori sono contenuti in un cofanetto compatto con coperchio trasparente, facile da trasportare e da conservare. La disposizione interna tiene ogni pezzo ben fermo e visibile. La struttura compatta consente di riporlo in valigette degli attrezzi, zaini da lavoro o in auto per ogni emergenza domestica o professionale.

Ora è disponibile su Amazon a 9,99€ invece di 25,50€, con uno sconto di oltre il 60% sul prezzo di listino.

