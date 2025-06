Makita DF333DSAE: trapano avvitatore 12V in offerta a 159,99€

Oggi costa solo 159,99€ su Amazon il trapano avvitatore a batteria Makita DF333DSAE, un utensile compatto a 12 V max pensato per lavori di foratura e avvitamento in casa, officina e cantiere leggero. L’offerta riduce sensibilmente il prezzo di listino di 229€, rendendo più accessibile uno dei modelli più versatili nel catalogo Makita.

Il trapano Makita DF333DSAE è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2,0 Ah, inclusa in confezione insieme al caricabatterie rapido e a una valigetta rigida. Il design compatto e il peso contenuto lo rendono maneggevole anche in spazi ristretti, mentre la luce LED integrata migliora la visibilità durante l’uso in ambienti poco illuminati. La struttura è solida e tipica degli elettroutensili Makita, adatta per utilizzi regolari anche intensi.

Dotato di due velocità meccaniche e frizione regolabile su 20 posizioni più quella di foratura, il DF333DSAE consente di adattare la potenza in base al materiale da lavorare, siano essi legno, plastica o metallo. Il mandrino autoserrante da 10 mm semplifica il cambio rapido degli inserti, mentre la coppia massima di 30 Nm assicura prestazioni valide per la maggior parte delle operazioni di fissaggio domestico e professionale leggera.

Il prezzo attuale di 159,99€ lo colloca in una fascia interessante per chi cerca un trapano compatto ma affidabile, con una dotazione completa inclusa. Rispetto a modelli base di altre marche, l’offerta consente di accedere a un livello costruttivo superiore, tipico della gamma Makita, senza avvicinarsi ai costi dei prodotti a 18V per usi gravosi.